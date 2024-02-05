منتخبا قطر والأردن يحملان الآمال العربية في كأس آسيا لكرة القدم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي
الدوحة - 5 - 2 (كونا) -- يحمل المنتخبان القطري والأردني الآمال العربية في التأهل إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم عبر تخطي منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي للبطولة القارية الذي ينطلق في الدوحة غدا الثلاثاء.
وإذا ما تحقق ذلك سيستمر الأردن بصناعة تاريخه الكروي في الوصول إلى نهائي آسيا لأول مرة بعد التأهل إلى نصف النهائي في وقت يطمح حامل اللقب المنتخب القطري إلى الظفر بالبطولة للمرة الثانية إلا أن ذلك مرهون بوصولهما إلى النهائي الذي سيلعب السبت المقبل.
ويبدأ الدور نصف النهائي على استاد (أحمد بن علي) بلقاء يجمع المنتخب الأردني بنظيره الكوري الجنوبي غدا الثلاثاء فيما يلعب المنتخب القطري أمام المنتخب الإيراني بعد غد الأربعاء على استاد (الثمامة).
ونجح المنتخب القطري السبت الماضي بتخطي منتخب أوزبكستان بالضربات الترجيحية (3 - 2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله في مباراة شهدت تألق الحارس مشعل برشم قاد على إثره منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني في منافسة من "العيار الثقيل" يصعب التكهن بالفائز فيها.
ويسعى "العنابي" إلى الوصول للمباراة النهائية التي يستضيفها استاد (لوسيل) عبر الفوز على إيران التي نجحت في قلب نتيجة مباراتها أمام متخب اليابان "المرشح الأقوى" في البطولة في الدور الربع النهائي بتسجيلها هدفين بعدما كانت متأخرة بهدف.
كما يأمل المنتخب القطري في المحافظة على لقبه الآسيوي للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه بلقب لأول مرة في البطولة التي أقيمت في الإمارات عام 2019 عندما تغلب على المنتخب الياباني في النهائي بنتيجة (3 - 1).
فيما سيقابل المنتخب الأردني الذي حقق إنجازا قاريا جديدا له عندما نجح في الوصول للدور نصف النهائي للمرة الأولى متجاوزا طاجيكستان بهدف دون رد في دور ربع النهائي الجمعة الماضي منتخب كوريا الجنوبية الفائز على أستراليا.
ولن تكون مهمة منتخب "النشامى" سهلة في تحويل حلم الوصول إلى النهائي إلى حقيقة عندما يواجه كوريا الجنوبية في قبل النهائي حيث يقدم الكوريون مستوى فنيا متميزا مكنهم من إقصاء منتخب أستراليا أحد مرشحي الفوز بالبطولة في الوقت الإضافي بهدفين لهدف.
وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع لقاء شيق مكرر بين المنتخبين الأردني والكوري اللذين سبق وأن تقابلا في دور المجموعات وأسفرت نتيجة مباراتهما عن التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.
وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر البطولة الآسيوية بعد استضافتها عامي 1988 و2011 كما أن قطر حامل اللقب الأخير للبطولة التي أقيمت في الإمارات عام 2019.
وانطلقت البطولة الآسيوية لكرة القدم في نسختها ال18 في ال12 من يناير الماضي وتختتم منافساتها على استاد (لوسيل) يوم السبت المقبل. (النهاية) س س س / م ج ب
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