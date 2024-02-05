منتخبا قطر والأردن يحملان الآمال العربية في كأس آسيا لكرة القدم

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سعود العجمي

الدوحة - 5 - 2 (كونا) -- يحمل المنتخبان القطري والأردني الآمال العربية في التأهل إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم عبر تخطي منتخبي إيران وكوريا الجنوبية في الدور نصف النهائي للبطولة القارية الذي ينطلق في الدوحة غدا الثلاثاء.

وإذا ما تحقق ذلك سيستمر الأردن بصناعة تاريخه الكروي في الوصول إلى نهائي آسيا لأول مرة بعد التأهل إلى نصف النهائي في وقت يطمح حامل اللقب المنتخب القطري إلى الظفر بالبطولة للمرة الثانية إلا أن ذلك مرهون بوصولهما إلى النهائي الذي سيلعب السبت المقبل.

ويبدأ الدور نصف النهائي على استاد (أحمد بن علي) بلقاء يجمع المنتخب الأردني بنظيره الكوري الجنوبي غدا الثلاثاء فيما يلعب المنتخب القطري أمام المنتخب الإيراني بعد غد الأربعاء على استاد (الثمامة).

ونجح المنتخب القطري السبت الماضي بتخطي منتخب أوزبكستان بالضربات الترجيحية (3 - 2) بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله في مباراة شهدت تألق الحارس مشعل برشم قاد على إثره منتخب بلاده إلى الدور نصف النهائي لمواجهة المنتخب الإيراني في منافسة من "العيار الثقيل" يصعب التكهن بالفائز فيها.

ويسعى "العنابي" إلى الوصول للمباراة النهائية التي يستضيفها استاد (لوسيل) عبر الفوز على إيران التي نجحت في قلب نتيجة مباراتها أمام متخب اليابان "المرشح الأقوى" في البطولة في الدور الربع النهائي بتسجيلها هدفين بعدما كانت متأخرة بهدف.

كما يأمل المنتخب القطري في المحافظة على لقبه الآسيوي للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه بلقب لأول مرة في البطولة التي أقيمت في الإمارات عام 2019 عندما تغلب على المنتخب الياباني في النهائي بنتيجة (3 - 1).

فيما سيقابل المنتخب الأردني الذي حقق إنجازا قاريا جديدا له عندما نجح في الوصول للدور نصف النهائي للمرة الأولى متجاوزا طاجيكستان بهدف دون رد في دور ربع النهائي الجمعة الماضي منتخب كوريا الجنوبية الفائز على أستراليا.

ولن تكون مهمة منتخب "النشامى" سهلة في تحويل حلم الوصول إلى النهائي إلى حقيقة عندما يواجه كوريا الجنوبية في قبل النهائي حيث يقدم الكوريون مستوى فنيا متميزا مكنهم من إقصاء منتخب أستراليا أحد مرشحي الفوز بالبطولة في الوقت الإضافي بهدفين لهدف.

وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع لقاء شيق مكرر بين المنتخبين الأردني والكوري اللذين سبق وأن تقابلا في دور المجموعات وأسفرت نتيجة مباراتهما عن التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تستضيف فيها قطر البطولة الآسيوية بعد استضافتها عامي 1988 و2011 كما أن قطر حامل اللقب الأخير للبطولة التي أقيمت في الإمارات عام 2019.

وانطلقت البطولة الآسيوية لكرة القدم في نسختها ال18 في ال12 من يناير الماضي وتختتم منافساتها على استاد (لوسيل) يوم السبت المقبل. (النهاية) س س س / م ج ب