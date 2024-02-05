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مسؤول صحي: استضافة 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية خلال فبراير الجاري

2/5/2024 4:30:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -- أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الدكتور محمد العازمي عن استضافة 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية خلال فبراير الجاري في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحة العظام والأورام السرطانية وأمراض الباطنية والأعصاب.
وذكر العازمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين الزوار يهدف إلى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة لاطباء الوزارة للتدريب وتبادل الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة.
وأشار إلى أن استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يعود بالفائدة على المرضى وذويهم للحصول على الرعاية المتميزة دون تحمل عناء السفر للخارج فضلا عن التحسين المستمر لجودة الأداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة.
وأكد إلى أن الأطباء الزوار الذين سيتم استقطابهم في مستشفيات الوزارة منقسمين إلى قسمين الأول سيقوم بمعاينة المرضى وإبداء الرأي الطبي وإجراء العمليات الجراحية أما القسم الثاني فسيكون لإعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية الوطنية على أحدث التقنيات والاستفادة من خبرات الأطباء الزوار.
وبين أن الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزوار متاحة وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات وما يقرره الأطباء المعالجون في المستشفيات التي تستضيف الأطباء الزوار مؤكدا أن البرنامج يحظى باهتمام خاص من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المطيري.
وأشار الدكتور العازمي الى أن التسجيل لمواعيد الأطباء الزوار سيكون عن طريق تطبيقي (سهل) و(كويت صحة).(النهاية)

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