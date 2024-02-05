مسؤول صحي: استضافة 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية خلال فبراير الجاري

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -- أعلن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوزارة الصحة الدكتور محمد العازمي عن استضافة 39 طبيبا استشاريا زائرا من المراكز الطبية العالمية خلال فبراير الجاري في تخصصات الأنف والأذن والحنجرة والعيون وجراحة العظام والأورام السرطانية وأمراض الباطنية والأعصاب.
وذكر العازمي في تصريح صحفي اليوم الاثنين أن برنامج استقدام الأطباء الاستشاريين الزوار يهدف إلى التواصل العلمي والمهني المستمر مع الجامعات والمراكز الطبية العالمية المتميزة وإتاحة الفرصة لاطباء الوزارة للتدريب وتبادل الخبرات العالمية والاطلاع على التقنيات الحديثة لعلاج الحالات الدقيقة بالتخصصات المختلفة.
وأشار إلى أن استقدام الخبرات الطبية العالمية لمناظرة الحالات الدقيقة بمستشفيات الوزارة يعود بالفائدة على المرضى وذويهم للحصول على الرعاية المتميزة دون تحمل عناء السفر للخارج فضلا عن التحسين المستمر لجودة الأداء الفني والطبي بالتخصصات الطبية المختلفة.
وأكد إلى أن الأطباء الزوار الذين سيتم استقطابهم في مستشفيات الوزارة منقسمين إلى قسمين الأول سيقوم بمعاينة المرضى وإبداء الرأي الطبي وإجراء العمليات الجراحية أما القسم الثاني فسيكون لإعداد وتدريب الكوادر الطبية والفنية الوطنية على أحدث التقنيات والاستفادة من خبرات الأطباء الزوار.
وبين أن الاستفادة من خبرات الاستشاريين الزوار متاحة وفقا لدقة الحالات المرضية وجدول الزيارات والعمليات وما يقرره الأطباء المعالجون في المستشفيات التي تستضيف الأطباء الزوار مؤكدا أن البرنامج يحظى باهتمام خاص من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ووكيل وزارة الصحة الدكتور عبدالرحمن المطيري.
وأشار الدكتور العازمي الى أن التسجيل لمواعيد الأطباء الزوار سيكون عن طريق تطبيقي (سهل) و(كويت صحة).(النهاية)
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