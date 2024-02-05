Monday, 05 February 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


(كان): افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني

2/5/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -– أعلن رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح اليوم الاثنين عن افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي بمنطقة الفيحاء ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان بالتعاون مع اللجنة الصحية لمدينة الفيحاء الصحية.
وقال الدكتور الصالح في كلمته خلال الافتتاح إن ذلك يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع اللجنة بهدف زيادة الوعي الصحي في منطقة الفيحاء وتوعية الأهالي بالكشسف المبكر عن الأورام السرطانية بعد النجاح الكبير الذي لاقته حملات التوعية.
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية للتعاون من أجل نشر مفهوم الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية مبينا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17 المعني بالصحة فضلا عن الالتزام برؤية الكويت 2035.
وأشار إلى أنه وبحسب إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان حول أكثر 10 سرطانات إصابة في العام 2019 نجد أن حالات الإصابة وصلت إلى 859 حالة سنويا لدى الرجال منهم 423 حالة من الكويتيين و437 من غير الكويتيين وعدد حالات الإصابة لدى النساء 1453 حالة بينهن 839 كويتية و614 من غير الكويتيات.
ولفت الى أن أعلى نسب إصابة لدى الرجال الكويتيين سرطان القولون والمستقيم ثم سرطان البروستاتا ثم سرطان الرئة أما لدى النساء الكويتيات فقد احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى ويليه سرطان الغدة الدرقية ثم سرطان بطانة الرحم.
من جهتها أشارت رئيسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة أمل الصقعبي في كلمة مماثلة إلى أهمية التوعية في الكشف المبكر وما ينتج عنه من تحقيق نسب شفاء عالية مبينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لافتتاح العيادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع حملة (كان) لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدورها قالت مديرة المركز الدكتورة أنوار بوحمرة في كلمتها إن مثل تلك المبادرات المجتمعية تعزز من جهود الوزارة وتحقق رؤية الكويت 2035 مشيرة إلى اعتماد منطقة الفيحاء مدينة صحية على خارطة المدن الصحية العالمية يأتي استكمالا للمشروع الوطني للمدن الصحية.(النهاية)

م ر ف / ع م ح


MENAFN05022024000071011013ID1107809907

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث