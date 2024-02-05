(كان): افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 5 – 2 (كونا) -– أعلن رئيس الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) الدكتور خالد الصالح اليوم الاثنين عن افتتاح عيادة التوعية والفحص الوقائي المبكر في مركز عبدالرحمن العبدالمغني الصحي بمنطقة الفيحاء ضمن فعاليات الأسبوع الخليجي التاسع للتوعية بالسرطان بالتعاون مع اللجنة الصحية لمدينة الفيحاء الصحية.
وقال الدكتور الصالح في كلمته خلال الافتتاح إن ذلك يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة مع اللجنة بهدف زيادة الوعي الصحي في منطقة الفيحاء وتوعية الأهالي بالكشسف المبكر عن الأورام السرطانية بعد النجاح الكبير الذي لاقته حملات التوعية.
وأوضح أنه تم وضع استراتيجية للتعاون من أجل نشر مفهوم الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية مبينا أنه هدف من أهداف التنمية المستدامة الـ17 المعني بالصحة فضلا عن الالتزام برؤية الكويت 2035.
وأشار إلى أنه وبحسب إحصائيات مركز الكويت لمكافحة السرطان حول أكثر 10 سرطانات إصابة في العام 2019 نجد أن حالات الإصابة وصلت إلى 859 حالة سنويا لدى الرجال منهم 423 حالة من الكويتيين و437 من غير الكويتيين وعدد حالات الإصابة لدى النساء 1453 حالة بينهن 839 كويتية و614 من غير الكويتيات.
ولفت الى أن أعلى نسب إصابة لدى الرجال الكويتيين سرطان القولون والمستقيم ثم سرطان البروستاتا ثم سرطان الرئة أما لدى النساء الكويتيات فقد احتل سرطان الثدي المرتبة الأولى ويليه سرطان الغدة الدرقية ثم سرطان بطانة الرحم.
من جهتها أشارت رئيسة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة الدكتورة أمل الصقعبي في كلمة مماثلة إلى أهمية التوعية في الكشف المبكر وما ينتج عنه من تحقيق نسب شفاء عالية مبينة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات لافتتاح العيادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع حملة (كان) لتحقيق الأهداف المرجوة.
بدورها قالت مديرة المركز الدكتورة أنوار بوحمرة في كلمتها إن مثل تلك المبادرات المجتمعية تعزز من جهود الوزارة وتحقق رؤية الكويت 2035 مشيرة إلى اعتماد منطقة الفيحاء مدينة صحية على خارطة المدن الصحية العالمية يأتي استكمالا للمشروع الوطني للمدن الصحية.(النهاية)
م ر ف / ع م ح
MENAFN05022024000071011013ID1107809907
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.