سفير الكويت لدى سلطنة عمان: زيارة سمو أمير البلاد لمسقط تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 5 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مسقط غدا الثلاثاء تحمل في طياتها اسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا.
وقال السفير الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين إن دولة الكويت وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة عبر الزمن حيث تميزت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على توطيدها وتطويرها.
وأشار الى تطابق الرؤى والاهداف بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا السياسية عربيا ودوليا ادراكا من القيادتين الحكيمتين بوحدة المصير المشترك التي ترجمتها مواقف البلدين الشقيقين عبر التاريخ.
وأضاف أن هذه الزيارة التي تؤكد طبيعة العلاقة المتينة تأتي استكمالا لنهج البلدين المتأصل في دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام والى افاق ارحب وأوسع في مختلف المجالات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وتجسد هذه الزيارة المهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه العلاقات التاريخية الوثيقة حيث سيلتقي سموه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ويتوجان هذا اللقاء برعايتهما الكريمة وحضورهما الافتتاح الرسمي لمشروع (مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم) بعد غد الاربعاء والذي يعد ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. (النهاية)
ن ف ع / ش م ع
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