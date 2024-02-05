Monday, 05 February 2024 01:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سفير الكويت لدى سلطنة عمان: زيارة سمو أمير البلاد لمسقط تحمل أسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا

2/5/2024 4:30:13 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) من ناصر العجمي
مسقط - 5 - 2 (كونا) -- أكد سفير دولة الكويت لدى سلطنة عمان الدكتور محمد الهاجري أن زيارة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى مسقط غدا الثلاثاء تحمل في طياتها اسمى معاني المحبة والتقدير للسلطنة قيادة وشعبا.
وقال السفير الهاجري في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين إن دولة الكويت وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات تاريخية متأصلة ومتجذرة عبر الزمن حيث تميزت بخصوصية وترابط رسمي وشعبي وثيق عزز من شأنها ورسوخها حرص القيادتين في البلدين الشقيقين على توطيدها وتطويرها.
وأشار الى تطابق الرؤى والاهداف بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا السياسية عربيا ودوليا ادراكا من القيادتين الحكيمتين بوحدة المصير المشترك التي ترجمتها مواقف البلدين الشقيقين عبر التاريخ.
وأضاف أن هذه الزيارة التي تؤكد طبيعة العلاقة المتينة تأتي استكمالا لنهج البلدين المتأصل في دفع العلاقات الثنائية نحو الأمام والى افاق ارحب وأوسع في مختلف المجالات لتحقيق مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وتجسد هذه الزيارة المهمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه العلاقات التاريخية الوثيقة حيث سيلتقي سموه بأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان ويتوجان هذا اللقاء برعايتهما الكريمة وحضورهما الافتتاح الرسمي لمشروع (مصفاة ومجمع بتروكيماويات الدقم) بعد غد الاربعاء والذي يعد ثمرة الشراكة والتعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين البلدين الشقيقين. (النهاية)

ن ف ع / ش م ع


MENAFN05022024000071011013ID1107809906

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث