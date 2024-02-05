مسلسلات رمضان 2024.. هنادى مهنا فتاة شعبية في عتبات البهجة

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة هنادى مهن ا دور فتاة تعيش في حى شعبى وتظهر متردية الحجاب خلال أحداث مسلسل "عتبات البهجة" مع الفنان الكبير يحيى الفخرانى والمكون من 15 حلقة والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تواصل هنادى التصوير مع أسرة العمل على قدم وساق للانتهاء من العمل مع حلول شهر رمضان حسب الخطة التى وضعها القائمون على العمل.

هنادى مهنا مع المنتج جمال العدل فى كواليس عتبات البهجة

مسلسل "عتبات البهجة" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، جومانا مراد، صلاح عبد الله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، هنادى مهنا، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي، علاء زينهم، محسن منصور، وعدد كبير من الفنانين.

وفى سياق متصل تواصل هنادى مهنا تصوير مشاهدها فى مسلسل "ألف ليلة وليلة" المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، والعمل إنتاج شركتى ميديا هب سعدى - جوهر وأروما برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنا، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى.وعرض لهنادى مهنا مؤخراً فى السينمات فيلم "أنا وابن خالتي" بطولة سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح.وقدمت هنادى مهنا فى رمضات الماضىمسلسل "كشف مستعجل"من 15 حلقة، من بطولة محمد عبد الرحمن، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.