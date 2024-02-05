حينما قاد السيد راضي 35 ألف فنان ضد العدوان الإسرائيلى على جنين عام 2002

MENAFN - Youm7) اشتهر الفنان الراحل السيد راضى بأدواره المميزة بالإضافة لمناصبه الإدارية التى ساهم من خلالها في الارتقاء بالمسرح، كما ترأس اتحاد الفنانين العرب في وقت سابق، وكان له مواقف كثيرة نسترجع ذكريات واحد منها، حينما كان يشغل منصب رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية وقت العدوان الإسرائيلي عام 2002 على منطقة جنين في فلسطين، واشتهر بنضاله الكبير ضد الاحتلال وقتها كما نستعرض في السطور التالية.

السيد راضى

عام 2002 وفى موقف مشابه لما يحصل حاليًا في غزة، هاجم الاحتلال منطقة جنين وحاول دكها عن بكرة أبيها، ما سبب ردة فعل كبيرة في العالم العربى تضامنًا مع القضية الفلسطينية قادتها مصر، إلا أن بداية شرارة الوقفات التضامنية جاءت من النقابات الفنية ورئيسها وقتها السيد راضى، بعدما لم يترك مؤتمراً يتحدث عن فلسطين إلا وظهر فيها، مثلما قال عن ذلك فى حوار سابق مع جريدة البيان بعد هذا العدوان بعام واحد قال فيه نصًا: "اتحاد النقابات الفنية الذي يضم في عضويته 35 ألف فنان كان أول صوت ارتفع ووصل للشارع المصري للتنديد بالعدوان الصهيوني على الفلسطينيين".

واستكمل بحماسه المعتاد وقتها: "دعونا لمقاطعة تامة للسلع الأمريكية والإسرائيلية.. شخصيا لم أترك لقاء أو مؤتمرًا يناقش القضية الفلسطينية إلا وحضرته سواء في نقابة المهندسين أو المحامين أو الأطباء ولم نهدأ الا عندما دعت القيادة السياسية الى التفاوض، وكانت تلك رسالة بأننا لن نهدأ إلا بتحقيق حلمنا الكبير بانشاء دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

الفنان الراحل الذى اشتهر بدور الإسرائيلي في مسلسل رأفت الهجان، والذى جسده ببراعة شديدة، جاوب خلال حواره عن سؤال "هل يعني ذلك انك مؤمن بدور الفنان السياسي؟" قائلاً بحسم : ـبالتأكيد، الفنان هو ضمير الأمة الذي يعبر عنها"، وهو ما عكس طريقة تفكيره وإيمانه الشديد بقضايا أمته.



