سيلين ديون تظهر لأول مرة على المسرح بعد 3 أشهر.. اعرف التفاصيل

MENAFN - Youm7) ظهرت المغنية العالمية سيلين ديون فى حفل توزيع جوائز جرامى لعام 2024 الـ 66 وسط مشاكلها الصحية المستمرة، فى الحفل الذى أقيم منذ ساعات، وظهرت أيقونة البوب صاحبة الـ 55 عامًا، وقدمت الجائزة النهائية.

واعتلت ديون المسرح فى

Crypto Arena في لوس أنجلوس لتقديم ألبوم العام، وهي الجائزة التى فازت بها لأول مرة منذ 27 عامًا.

سيلين ديون

تم الترحيب بالفائزة بجائزة جرامي خمس مرات، والذي تم تشخيص إصابتها باضطراب عصبي نادر وغير قابل للشفاء، متلازمة الشخص المتصلب (SPS) في عام 2022، بحفاوة بالغة من الجمهور المليء بالنجوم.

وقالت ديون، "شكرا لكم جميعا، أحبكم جميعا، وعندما أقول إنني سعيدة بوجودي هنا، فأنا أعني ذلك حقا من قلبي".

وكانت ديون هى المفضلة للأكاديمية لعقود من الزمن، فالنجمة الكندية الحائزة على جائزة جرامي خمس مرات، وحصلت على أول جرامافون لها فى عام 1992، وترشحت 16 مرة.

وشهد ظهور ديون في حفل توزيع الجوائز خروجها علنًا للمرة الأولى منذ أن حضرت مباراة هوكي في لاس فيجاس بين فريق فيجاس جولدن نايتس ومونتريال كنديانز العام الماضي في نوفمبر من العام الماضى 2023، وكان هذا الحدث الرياضي بمثابة أول ظهور علني لها منذ ثلاث سنوات ونصف.