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محامى مغنى الراب كيلر مايك يعلن إطلاق سراحه والاحتفال بجوائز الجرامى

2/5/2024 4:29:44 AM
(MENAFN- Youm7) أطلقت الشرطة الأمريكية سراح مغني الراب كيلر مايك بعد إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء بالضرب خلال حفل توزيع جوائز الجرامي الـ66 الذى أقيم منذ ساعات، وأكد محامي مغني الراب لمجلة Variety بعد إطلاق سراح مايك قائلا، "لقد خرج وسيحتفل بفوزه الليلة".


كيلر مايك

جاء ذلك بعدما ألقت قوات الشرطة في مسرح كريبتو أرينا في لوس أنجلوس القبض على مطرب الراب كيلر مايك، وقامت بتكبيله وسط الحضور، بعد الفوز بثلاث جوائز في حفل الجرامي الـ66 المقام حالياً، حيث وثق أحد الصحفيين لحظة القبض على المطرب واصطحابه خارج المسرح.

وفاز مايك فى جميع الفئات الثلاث التي تم ترشيحه فيها اليوم، أفضل أغنية راب وأفضل أداء راب عن أغنيته "Scientists and Engineers" وأفضل ألبوم راب "Michael"، وهو ألبومه السادس الذي صدر في يونيو 2023.









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