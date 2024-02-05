تعرف على الفائزين بجوائز الجرامى فى دورتها الـ66

MENAFN - Youm7) انتهى منذ قليل حفل الجرامى الـ66، على مسرح كريبتو أرينا فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وهذه القائمة الكاملة للفائزين:

القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الجرامي 2024

تسجيل العام

Flowers: مايلي سايرس





ألبوم العام

Midnights: تايلور سويفت





أغنية العام

What Was I Made For : بيلي إيليش





أفضل فنان جديد

فيكتوريا مونيت





أفضل أداء منفرد للبوب

Flowers: مايلي سايرس





أفضل أداء لثنائي البوب

Ghost in the Machine





أفضل ألبوم للبوب

Midnights: تايلور سويفت

أفضل تسجيل للبوب/ الرقص

Padam Padam: كايلي مينوج





أفضل ألبوم لموسيقى الرقص/ الإلكتروني

Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022): فريد أجين.









أفضل أداء روك

Not Strong Enough: بويجينيوس





أفضل أداء ميتال

Seasons : ميتاليكا 72





أفضل أغنية روك

Not Strong Enough: جوليان بيكر، فيبي بريدجرز، ولوسي داكوس





أفضل ألبوم روك

This Is Why: بارامور





أفضل أداء موسيقي بديل

This Is Why: بارامور





أفضل ألبوم موسيقي بديل

The Record: بويجينيوس





أفضل أداء R&B

ICU: كوكو جونز





أفضل أداء R&B تقليدي

Good Morning: بي جي مورتون مع سوزان كارول









أفضل أغنية R&B

Snooze: كيني بي. إدموندز، بلير فيرغسون، كريس ريديك-تاينز، سولانا روي، وليون توماس





أفضل ألبوم R&B تقدمي

SOS: إس زد إيه (SZA)





أفضل ألبوم R&B

Jaguar II : فيكتوريا مونيت





أفضل أداء راب

Scientists & Engineers: كيلر مايك مع آندري 3000، فيوتشر وإرين ألين كاين









أفضل أداء راب لحني

All My Life: ليل دورك مع جي كول





أفضل أغنية راب

Scientists & Engineers: أندري بنيامين، بول بيوريغارد، جيمس بليك، مايكل ريندر، تيم مور وديون ويلسون









أفضل ألبوم راب

Michael: كيلر مايك





أفضل ألبوم شعر منطوق

The Light Inside: جيه. آيفي





أفضل أداء جاز

Tight: سمارا جو





أفضل ألبوم جاز صوتي

How Love Begins: نيكول زورايت





أفضل ألبوم جاز آلي

The Winds of Change: بيلي تشايلدز





أفضل ألبوم جاز لفرقة كبيرة

Basie Swings the Blues





أفضل ألبوم جاز لاتيني

El Arte del Bolero Vol. 2: ميجيل زينون ولويس بيردومو









أفضل ألبوم جاز بديل

The Omnichord Real Book: ميشيل نديجيوتشيلو





أفضل ألبوم بوب تقليدي صوتي

Bewitched: لاوفي





أفضل ألبوم مسرح موسيقي

Some Like It Hot: كريستيان بورل، جيه هاريسون جي، أدريانا هيكس، وناتاشا يفيت ويليامز





أفضل أداء ريفي منفرد

White Horse: كريس ستابلتون





أفضل أداء لثنائي/ مجموعة ريفي

I Remember Everything: زاك براين مع كيسي موسجريفز





أفضل أغنية ريفية

White Horse: كريس ستابلتون، ودان ويلسون





أفضل ألبوم ريفي

Bell Bottom Country: لايني ويلسون





أفضل أداء جذور أمريكية

Eve Was Black: أليسون راسل





أفضل أداء أمريكي

Dear Insecurity : براندي كلارك مع براندي كارلايل





أفضل أغنية جذور أمريكية

Cast Iron Skillet : جيسون إيسبيل





أفضل ألبوم أمريكي

Weathervanes

: جيسون إيسبيل، وThe 400 Unit





أفضل ألبوم بلوجراس

City of Gold

: مولي توتل، وجولدن هايواي





أفضل ألبوم بلوز تقليدي

All My Love for You: بوبي راش





أفضل ألبوم بلوز معاصر

Blood Harmony

: لاركين بو





أفضل ألبوم فولك

Joni Mitchell at Newport [Live]

: جوني ميتشل





أفضل ألبوم موسيقى الجذور الإقليمية

New Beginnings





أفضل ألبوم بوب لاتيني

X Mí (Vol. 1)









أفضل ألبوم ميوزيكا أوربانا

MAÑANA SERÁ BONITO





أفضل ألبوم روك لاتيني أو ألبوم بديل

Vida Cotidiana





أفضل ألبوم موسيقى مكسيكية

GÉNESIS





أفضل ألبوم لاتيني استوائي

Siembra: 45o Aniversario





أفضل أداء موسيقي عالمي

Pashto





أفضل أداء موسيقي أفريقي

Water





أفضل ألبوم موسيقي عالمي

This Moment





أفضل ألبوم ريفي

Lainey Wilson – Bell Bottom Country





أفضل ألبوم لعصر جديد

So She Howls





أفضل ألبوم موسيقي للأطفال

We Grow Together Preschool Songs





أفضل ألبوم كوميدي

What's In A Name





أفضل كتاب صوتي ورواية وتسجيل لرواية القصص

The Light We Carry: Overcoming In Uncertain Times





أفضل موسيقى تصويرية مجمعة للوسائط المرئية

Barbie The Album





أفضل موسيقى تصويرية للوسائط المرئية (تشمل الأفلام والتليفزيون)

Oppenheimer





أفضل موسيقى تصويرية لألعاب الفيديو والوسائط التفاعلية الأخرى

Star Wars Jedi: Survivor





أفضل أغنية مكتوبة لوسائل الإعلام المرئية

What Was I Made For?

من فيلم

Barbie





أفضل فيديو موسيقي

I'm Only Sleeping





أفضل موسيقى فيلم

Moonage Daydream





أفضل تسجيل

Stumpwork





أفضل طبعة محدودة أو خاصة

For The Birds: The Birdsong Project





أفضل ملاحظات الألبوم

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos





أفضل ألبوم تاريخي

Written In Their Soul: The Stax Songwriter Demos





أفضل ألبوم هندسي، غير كلاسيكي

JAGUAR II





أفضل ألبوم هندسي، كلاسيكي

Contemporary American Composers





منتج العام، كلاسيكي

Elaine Martone





أفضل تسجيل ريمكس

Wagging Tongue (Wet Leg Remix)





أفضل ألبوم صوتي

The Diary Of Alicia Keys





أفضل مقطوعة موسيقية

Helena's Theme





أفضل توزيع، آلي أو من دون مصاحبة آلات موسيقية

Folsom Prison Blues





أفضل توزيع بالآلات والغناء

In The Wee Small Hours Of The Morning





أفضل أداء أوركسترا

Adès: Dante





أفضل تسجيل أوبرا

Blanchard: Champio





أفضل أداء كورال

Saariaho: Reconnaissance









أفضل أداء لموسيقى فرقة صغيرة

Rough Magic









أفضل عزف منفرد على الآلات الموسيقية الكلاسيكية





The American Project: يوجا وانغ، تيدي أبرامز، قائد الفرقة الموسيقية (أوركسترا لويسفيل)





أفضل ألبوم صوتي منفرد كلاسيكي

Walking In The Dark





أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية

Passion For Bach And Cortlane





أفضل مقطوعة موسيقية كلاسيكية معاصرة

Montgomery: Rounds



