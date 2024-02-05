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طريقة عمل اللحمة بحليب جوز الهند والبطاطس.. تصلح للعزومات

2/5/2024 4:29:41 AM
(MENAFN- Youm7) "هناكل إيه؟"، هي الجملة التى نسمعها يوميًا وتحتار السيدات في اختيار أصناف جديدة ومغذية لتقديمها على سفرة الطعام، لذلك يقدم "اليوم السابع" وصفة جديدة ومغذية للحم وهى طريقة عمل اللحمة بحليب جوز الهند والبطاطس والكارى وفقًا لما ذكره موقع silkroadrecipes

المكونات

كيلو نص لحمة


1
ملعقة صغيرة ملح


3
ملاعق كبيرة زيت نباتي م


1
بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة


4
فصوص ثوم مفرومة


2
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج


3
ملاعق كبيرة من مسحوق الكاري


3 ورق اللورا

كوب من حليب جوز الهند

2 ك من البطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة

2 جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى شرائح

1
فلفل حار

الكزبرة


الليمون


طريقة التحضير

يتبل اللحم البقري بالملح، ثم سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة ويطهى اللحم حتى يحمر من جميع الجوانب، لمدة 8-10 دقائق.

خففي النار إلى متوسطة وأضيفي ملعقة كبيرة من الزيت والبصل والثوم والزنجبيل، يطهى حتى يصبح البصل شفافًا، لمدة 5 دقائق تقريبًا، و يضاف مسحوق الكاري ويطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق تقريبًا.

يعاد اللحم البقري إلى القدر مع أوراق اللورا وحليب جوز الهند وكوب واحد من الماء، ويغلى المزيج ثم يخفض الحرارة ويترك على نار خفيفة تحت الغطاء جزئيًا، حتى يصبح اللحم البقري طريًا بالشوكة، لمدة 30-35 دقيقة.

تضاف البطاطس والجزر ويطهى بدون غطاء مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج اللحم البقري والخضروات لمدة 25-35 دقيقة، يقدم الطبق فوق الأرز، ويغطى بالكزبرة وشرائح الفلفل الحار .







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