طريقة عمل اللحمة بحليب جوز الهند والبطاطس.. تصلح للعزومات

(MENAFN
- Youm7) "هناكل إيه؟"، هي الجملة التى نسمعها يوميًا وتحتار السيدات في اختيار أصناف جديدة ومغذية لتقديمها على سفرة الطعام، لذلك يقدم "اليوم السابع" وصفة جديدة ومغذية للحم وهى طريقة عمل اللحمة بحليب جوز الهند والبطاطس والكارى وفقًا لما ذكره موقع silkroadrecipes
المكونات
كيلو نص لحمة
1
ملعقة صغيرة ملح
3
ملاعق كبيرة زيت نباتي م
1
بصلة متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة
4
فصوص ثوم مفرومة
2
ملعقة كبيرة زنجبيل طازج
3
ملاعق كبيرة من مسحوق الكاري
3 ورق اللورا
كوب من حليب جوز الهند
2 ك من البطاطس مقطعة إلى قطع صغيرة
2 جزرة كبيرة مقشرة ومقطعة إلى شرائح
1
فلفل حار
الكزبرة
الليمون
طريقة التحضير
يتبل اللحم البقري بالملح، ثم سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في قدر كبير على نار متوسطة ويطهى اللحم حتى يحمر من جميع الجوانب، لمدة 8-10 دقائق.
خففي النار إلى متوسطة وأضيفي ملعقة كبيرة من الزيت والبصل والثوم والزنجبيل، يطهى حتى يصبح البصل شفافًا، لمدة 5 دقائق تقريبًا، و يضاف مسحوق الكاري ويطهى مع التحريك لمدة 3 دقائق تقريبًا.
يعاد اللحم البقري إلى القدر مع أوراق اللورا وحليب جوز الهند وكوب واحد من الماء، ويغلى المزيج ثم يخفض الحرارة ويترك على نار خفيفة تحت الغطاء جزئيًا، حتى يصبح اللحم البقري طريًا بالشوكة، لمدة 30-35 دقيقة.
تضاف البطاطس والجزر ويطهى بدون غطاء مع التحريك من حين لآخر حتى ينضج اللحم البقري والخضروات لمدة 25-35 دقيقة، يقدم الطبق فوق الأرز، ويغطى بالكزبرة وشرائح الفلفل الحار .
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