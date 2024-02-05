أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب.. عصرية وتضيف لمسة أنثوية لإطلالتك

(MENAFN
- Youm7) تهتم المرأة بالظهور بأجمل إطلالة في عيد الحب عندما تحتفل مع خطيبها أو زوجها، ولذلك تفضل الظهور بإطلالة تتوافق مع المناسبة فقد تلجأ إلى رسم طلاء أظافر تحتوى على قلوب وغيرها من مظاهر الاحتفال بالفلانتين، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".
أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب
تعتمد رسومات طلاء الأظافر الخاصة بالاحتفال بعيد الحب على ألوان رئيسية وهما اللون الأحمر والأبيض والوردى، ويمكن رسم الآتى:
قلوب صغيرة
يمكن رسم قلوب صغيرة باللونين الأسود أو الفضة وكذلك الأسود وهذه الرسومات تعتبر عصرية وتضفى لمسة جمالية لإطلالة المرأة، وفى نفس الوقت تعطيها الحرية بين ارتداء أي لون أحادى يتوافق مع ألوان الطلاء.
قلوب قلوب كبيرة
ومن الأفكار العصرية الجديدة التي يمكن أن تطبقها المرأة عند الاحتفال بعيد الحب، هو رسم قلوب كبيرة تستحوذ على أعلى الظفر والتي تضيف لمسة أنثوية وجمالية للمرأة.
أظافرطويلة أقواس ملونة
ويمكن استخدام اللون الوردى في رسم خلفية للظفر وتطبيق اللون الأحمر أعلى الظفر ورسم "فيونكة" باللون الذهبى، والتي تعتبر من الأفكار العصرية والتي تضيف لمسة أنثوية مميزة لإطلالة المرأة عند الاحتفال بعيد الحب.
فيونكة
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