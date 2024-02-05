أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب.. عصرية وتضيف لمسة أنثوية لإطلالتك

MENAFN - Youm7) تهتم المرأة بالظهور بأجمل إطلالة في عيد الحب عندما تحتفل مع خطيبها أو زوجها، ولذلك تفضل الظهور بإطلالة تتوافق مع المناسبة فقد تلجأ إلى رسم طلاء أظافر تحتوى على قلوب وغيرها من مظاهر الاحتفال بالفلانتين، ولهذا نستعرض في هذا التقرير، أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب، وفقاً لما ذكره موقع مجلة "فوج".

أفكار لطلاء الأظافر للاحتفال بعيد الحب

تعتمد رسومات طلاء الأظافر الخاصة بالاحتفال بعيد الحب على ألوان رئيسية وهما اللون الأحمر والأبيض والوردى، ويمكن رسم الآتى:

قلوب صغيرة

يمكن رسم قلوب صغيرة باللونين الأسود أو الفضة وكذلك الأسود وهذه الرسومات تعتبر عصرية وتضفى لمسة جمالية لإطلالة المرأة، وفى نفس الوقت تعطيها الحرية بين ارتداء أي لون أحادى يتوافق مع ألوان الطلاء.

قلوب قلوب كبيرة

ومن الأفكار العصرية الجديدة التي يمكن أن تطبقها المرأة عند الاحتفال بعيد الحب، هو رسم قلوب كبيرة تستحوذ على أعلى الظفر والتي تضيف لمسة أنثوية وجمالية للمرأة.

أظافرطويلة أقواس ملونة

ويمكن استخدام اللون الوردى في رسم خلفية للظفر وتطبيق اللون الأحمر أعلى الظفر ورسم "فيونكة" باللون الذهبى، والتي تعتبر من الأفكار العصرية والتي تضيف لمسة أنثوية مميزة لإطلالة المرأة عند الاحتفال بعيد الحب.

فيونكة



