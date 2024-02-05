ماذا يقول مشروبك الساخن المفضل عن شخصيتك.. خجول ولا مقبل على الحياة؟

MENAFN - Youm7) مع انخفاض درجات حرارة الطقس فى الشتاء نلجأ إلى المشروبات الدافئة التى تساعد على محاربة الطقس الباردوالشعور بالدفء، ولكن يفضل البعض تناول مشروب ساخن معين، سواء فى الشتاء أو طوال العام، وقد يشير هذا المشروب إلى صفة من صفات الشخصية للشخص الذى يفضل يتناوله، لذا نستعرض فى هذا التقرير الصفات الشخصية حسب المشروب الساخن المفضل لك، وفقاً لما ذكره موقع "cineleisure".





ماذا يقول عنك مشروبك الساخن المفضل لك؟الشاي

يعتقد أن الأشخاص الذين يفضلون الشاي عن أى مشروب آخر هم من يفضلون الأنشطة الترفيهية السلمية عن بعض الأنشطة الترفيهية التي تعتمد على الفوضى، كما لا يحبون المفاجآت ويفضلون الالتزام بروتينهم اليومي، كما يستمتعون بإجراء محادثات الطويلة، خاصة أثناء تناول كوب من الشاي ويرغبون فى استغلال وقت تناول الشاى إما للتواصل مع أفراد عائلتهم أو للاسترخاء .





القهوة

ويعتقد أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة يتسمون بالصبر الطويل، ويعتقد أن الشخص الذى يفضل الكابتشينو هو منفتح ومبدع للغاية وصادق ومتطور، أما محبو الإسبريسو فهم أشخاص جريئون وفريدين، ومن يفضل اللاتيه فهو شخص هادئ وواثق من نفسه ولا يخشى المشاكل.





الشاي الأخضر

ويعتقد أن الشخص الذي يفضل الشاي الأخضر هو يتمتع بشخصية عملية، ويحب تخطيط كل شيء فى مستقبله، ويمكن أن يشعر بالملل بسهولة وقد لا يكون لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء.







شيكولاتة ساخنة

ومن يفضل تناول مشروب شيكولاتة ساخنة بداخله طفل صغير، حيث يشعر بالسعادة المطلقة طوال الوقت والرغبة في الإنطلاق ومنفتح طوال الوقت، ويستمتع بالقليل ويمتلك قلب طيب ويقدر اللطف في العلاقات.

مشروب ساخنمشروبشيكولاتة ساخنة















