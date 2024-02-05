ماذا يقول مشروبك الساخن المفضل عن شخصيتك.. خجول ولا مقبل على الحياة؟

(MENAFN
- Youm7) مع انخفاض درجات حرارة الطقس فى الشتاء نلجأ إلى المشروبات الدافئة التى تساعد على محاربة الطقس البارد
والشعور بالدفء، ولكن يفضل البعض تناول مشروب ساخن معين، سواء فى الشتاء أو طوال العام، وقد يشير هذا المشروب إلى صفة من صفات الشخصية للشخص الذى يفضل يتناوله، لذا نستعرض فى هذا التقرير الصفات الشخصية حسب المشروب الساخن المفضل لك، وفقاً لما ذكره موقع "cineleisure".
ماذا يقول عنك مشروبك الساخن المفضل لك؟
الشاي
يعتقد أن الأشخاص الذين يفضلون الشاي عن أى مشروب آخر هم من يفضلون الأنشطة الترفيهية السلمية عن بعض الأنشطة الترفيهية التي تعتمد على الفوضى، كما لا يحبون المفاجآت ويفضلون الالتزام بروتينهم اليومي، كما يستمتعون بإجراء محادثات الطويلة، خاصة أثناء تناول كوب من الشاي ويرغبون فى استغلال وقت تناول الشاى إما للتواصل مع أفراد عائلتهم أو للاسترخاء .
القهوة
ويعتقد أن الأشخاص الذين يفضلون القهوة يتسمون بالصبر الطويل، ويعتقد أن الشخص الذى يفضل الكابتشينو هو منفتح ومبدع للغاية وصادق ومتطور، أما محبو الإسبريسو فهم أشخاص جريئون وفريدين، ومن يفضل اللاتيه فهو شخص هادئ وواثق من نفسه ولا يخشى المشاكل.
الشاي الأخضر
ويعتقد أن الشخص الذي يفضل الشاي الأخضر هو يتمتع بشخصية عملية، ويحب تخطيط كل شيء فى مستقبله، ويمكن أن يشعر بالملل بسهولة وقد لا يكون لديه سوى عدد قليل من الأصدقاء.
شيكولاتة ساخنة
ومن يفضل تناول مشروب شيكولاتة ساخنة بداخله طفل صغير، حيث يشعر بالسعادة المطلقة طوال الوقت والرغبة في الإنطلاق ومنفتح طوال الوقت، ويستمتع بالقليل ويمتلك قلب طيب ويقدر اللطف في العلاقات.
مشروب ساخن
مشروب
شيكولاتة ساخنة
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