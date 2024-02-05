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فوز المالية والضرائب بجائزة «أفضل منصة» و«أفضل محتوى إبداعى بمنصات التواصل

2/5/2024 4:29:39 AM
(MENAFN- Youm7)
معيط يكرم وحدة التواصل الاجتماعى بوزارة المالية ووحدة الإعلام بمصلحة الضرائب




قام الدكتور محمد معيط وزير المالية ، بتكريم وحدة التواصل الاجتماعى بوزارة المالية، ووحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وذلك عقب فوز الصفحة الرسمية لوزارة المالية بالفيسبوك التى تقوم وحدة التواصل الاجتماعى بإدارتها، بجائزة «أفضل منصة» عن قطاع «المالية»، وفوز الصفحة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية بالفيسبوك التي تقوم بإدارتها وحدة الإعلام بالمصلحة بجائزة «أفضل محتوى إبداعي على منصات التواصل الاجتماعى»، المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية بأبوظبى وشارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربى، مؤكدًا أن منصات التواصل الاجتماعى أصبحت أداة تفاعلية مهمة بالجهات الحكومية، لتعزيز قيم الشفافية على نحو ينعكس فى تبسيط الاستراتيجيات الحكومية وتيسير استيعابها على المواطنين.



تسلم أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم بوزارة المالية، الجائزة نيابة عن الوزير، في الاحتفالية التي نظمها معهد الحكومات الاجتماعية، لتكريم الفائزين وتوزيع الجوائز، وحضرها: رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ.



أعربت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، عن فخرها واعتزازها
بفوز كل من وزارة المالية بجائزة أفضل منصة، وفوز مصلحة الضرائب المصرية بجائزة أفضل محتوى إبداعى على منصات التواصل الاجتماعي عن قطاع المالية المقدمة من معهد الحكومات الاجتماعية بأبوظبى التى شارك فيها العديد من الجهات الحكومية بالوطن العربى، مشيرة إلى أن هذه الجائزة جاءت تكليلًا لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب فى التواصل مع الجمهور المستهدف من خلال قنوات التواصل الاجتماعى المختلفة بالإضافة إلى وسائل التواصل التقليدية، خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، فى ظل ما نشهده من تطور تكنولوجى ورقمى غير مسبوق.



أكدت أن مصلحة الضرائب تواكب التطور التكنولوجى، وتدرك أهمية مواقع التواصل الاجتماعي في الوصول للجمهور المستهدف بشكل لحظى، ومن ثم كان لديها حضور قوى ومؤثر يسهم فى تعزيز جهود المصلحة لتنمية الوعى الضريبى لدى الممولين؛ باعتبارهم شركاء نجاح فى تنفيذ كل مشروعات التطوير والميكنة التي تشهدها مصلحة الضرائب المصرية.



قالت رشا عبد العال إن المشاركة فى مثل هذه المسابقات والحصول على الجوائز الدولية تتسق مع جهود إحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى الحكومى، من خلال تنمية قدرات الموظفين وتأهيلهم وتدريبهم، مشيرة إلى أن التجارب الدولية أثبتت أن وجود جوائز للتميز تحفز الجهود الإبداعية، فى مناخ تنافسى إيجابى، ينعكس فى تقدم وتطور الأداء بشكل عام، موجهة الشكر إلى معهد الحكومات الاجتماعية بأبو ظبي لرعايته لهذه المسابقة، وجهوده وتعاونه فى مختلف مراحل المسابقة وصولًا إلى توزيع الجوائز على الفائزين فى حفل
التكريم الذى اتسم بالتنظيم المميز .



قدمت رشا عبد العال التهنئة للعاملين المكرمين بوحدة التواصل الاجتماعى بوزارة المالية، المسئولة عن إدارة الصفحة الرسمية للوزارة، والعاملين بوحدة الإعلام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، المسئولين عن منصات التواصل الإلكترونية الرسمية للمصلحة وهم: مها على عبدالخالــــــق مدير المكتب الإعلامى لرئيس مصلحة الضرائب ومدير عام الموقع الإلكترونى، وحنان عبد الجواد محمــد مدير وحدة الإعلام، ومها عبد العزيز شـــلــبى مساعد مدير وحدة الإعلام، وأحمد سعيد أحمد عضو وحدة الإعلام، ومحمد صلاح عبد الحى مدير الموقع الإلكترونى بمصلحة الضرائب المصرية، ومصطفى صلاح مصطفى مدير المنصات بمصلحة الضرائب المصرية، موضحة أن فريق
العمل القائم على المنصات الرسمية للمصلحة يتسم بالكفاءة والإبداع، وقد بذل كل الجهد من أجل تعزيز التواصل المباشر والفعال بين المصلحة والممولين والمجتمع المدنى بشكل عام، من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعى حتى استطاع خلال وقت قياسي التوعية بالمنظومات الإلكترونية التى تطبقها المصلحة
بشكل متوازٍ، وفي نفس الوقت تعريف الممولين بحقوقهم والتزاماتهم ورصد ردود أفعالهم والرد على تعليقاتهم واستفساراتهم، ودراسة مقترحاتهم والعمل على تنفيذها.



قالت مها علي عبد الخالق مدير عام الموقع الإلكتروني ومدير المكتب الإعلامي لرئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه تم الاشتراك في هذه الجائزة على مدار عدة مراحل تمثلت في إعداد عرض تقديمى موجز عن صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية لمصلحة الضرائب وتاريخها وأهم ما تتميز به، والقيام
بملء مجموعة من الاستمارات الخاصة بالمشاركة فى المسابقة تضمنت بشكل تفصيلى كل الأعمال والأنشطة التي تتم على هذه الصفحات والتحديات التي واجهتنا وكيفية التغلب عليها، وقد تم استعراض المبادرات التي تم التركيز عليها من خلال صفحات التواصل الاجتماعى الرسمية للمصلحة للتواصل مع الجمهور المستهدف، مضيفة أن هذه الجهود قد حازت على إعجاب أعضاء اللجنة، وأشادوا بمجموعة من المميزات في المحتوى المنشور على صفحات التواصل الاجتماعى الخاصة بالمصلحة مثل استخدام لغة سهلة فى تبسيط المعلومات الضريبية وتوصيلها إلى الجمهور المستهدف بمختلف ثقافاته، واستخدام جمل تعبيرية ذات عناصر تشويقية وجذابة للفت الانتباه وسهولة تلقى المعلومات، وطرح المعلومة وصياغتها بأكثر من طريقة بما يسهم في استيعابها بشكل أفضل، مع التدرج فى تقديمها، وفقًا لاستيعاب المجتمع الضريبي للمنظومات الإلكترونية، وأيضًا نشر أقوال مقتبسة «Testimonial Quote» لعدد من المشاركين في منظوماتنا الإلكترونية، بالاضافة إلى الاستعانة بالشخصيات المؤثرة مثل «الإنفلونسرز » و«الإعلاميين» للوصول لأكبر عدد ممكن من المتابعين، واستخدام الحملات الإعلانية.



أعربت يسرا القماح، المشرف على وحدة التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، عن فخرها بالحصول على الجائزة، حيث إنه تم إنشاء الوحدة 2019 لتصبح أول وحدة تخصصية من نوعها بالوزارة تقوم بإدارة منصات التواصل الاجتماعى للوزارة وفق أحدث أساليب ادارة المنصات من إعداد محتوى متنوع، يناسب طبيعة جمهور منصات التواصل ويتسم بالتبسيط فى اللغة والاعتماد على الصورة بشكل أكبر فى إيصال المعلومة، موضحة أن الوحدة تعتمد على فريق من الكفاءات فى مجال إعداد المحتوى وتصميم الجرافيكس والإنفوجرافات وأعمال التصوير والمونتاج وذلك لخدمة أغراض التواصل الخارجى بما يتفق مع استراتيجية الوزارة.



أضاف كريم شهاب مدير منصات التواصل الاجتماعي بوزارة المالية، أن الحصول على هذه الجائزة تطلب المرور بالعديد من المراحل على مدار تسعة شهور، بدءًا من التقديم على الموقع الإلكترونى لمعهد الحكومات الاجتماعية وإعداد العرض التقديمي الذي يشرح استراتيجية عمل الوحدة في إدارة المنصات ونماذج من المحتوى المتنوع الذى تقوم الوحدة بإنتاجه وإحصائيات ومؤشرات الصفحة، حيث تم العرض على أعضاء لجنة التحكيم للجائزة من ذوي الخبرة في مجال التواصل الاجتماعي وأشادوا بأن المحتوى المقدم يتميز عن مثيله بالتنوع والعصرية .



كان قد شارك في هذه المسابقة أكثر من 30 جهة حكومية في قطاعات متعددة، وتم تعيين لجنة التحكيم لجائزة الحكومات العربية تضم ممثلين من خمس دول عربية، وهى الإمارات، وقطر، ولبنان، والأردن، ومصر، ويتألف أعضاء اللجنة من شخصيات عامة و خبراء في تكنولوجيا المعلومات والاتصال الرقمي ووسائل الإعلام، ويتسم تشكيل اللجنة بالتوازن الإقليمى وتمثيل الخبرات المتنوعة، مما يعزز النضج والخبرة في تقييم الأعمال المشاركة، وتهدف جائزة الحكومات الاجتماعية إلى تسليط الضوء على أدوار الحكومات في تحقيق رؤية مستقبلية، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات الحكومية وتعزيز التواصل المجتمعى، وتم إطلاق جائزة الحكومات الاجتماعية كمُبادرة لتعزيز التواصل وتكريم التميز في المنصات والمحتوى الرقمي الابتكارى على وسائل التواصل الاجتماعى بالدول العربية بهدف تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين.














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