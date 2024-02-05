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عايز تقرأ لـ إحسان عبد القدوس؟.. اعرف مكانها بمعرض الكتاب قبل ختامه بيوم

2/5/2024 4:29:36 AM
(MENAFN- Youm7) لا يزال الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس، يتصدر الأعلي مبيعًا في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55،
الذى يختتم فعالياته غدًا 6 فبراير، إذ يأتى الزوار ليقتنوا أبرز رواياته الشهيرة، من داخل أجنحة دور النشر فى المعرض.



وسوف تجد مؤلفات الراحل إحسان عبد القدوس داخل صالة 2 بمعرض الكتاب، منها رواية "في بيتنا رجل"، ورواية
"لا أنام"، ورواية "أنا حرة"، ورواية "شئ في صدري"، و"بئر الحرمان" مجموعة قصصية، رواية "لن اعيش في جلباب أبي"، ورواية "عزيزي كلنا لصوص"، ورواية "مضت أيام اللؤلؤ"، و"الوسادة الخالية"، و"أنف وثلاث عيون"، و"لاتطفي الشمس" وغيرهم من العناوين.



ومن المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.














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