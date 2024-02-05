ريم بسيونى عن معرض الكتاب: ستظل مصر مصدرًا لتطوير الفكر الإنسانى

MENAFN - Youm7) عبرت الكاتبة الدكتورة ريم بسيونى، عن سعادتها الكبيرة لمشاركتها فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، الذى تنتهى فعالياته يوم 6 فبراير 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بعملين جديدين هما رواية وكتاب، إذ أنها لأول مرة تكتب رواية علمية بلغة العربية على عكس كتبها العلمية السبعة السابقة والذين كانوا باللغة الأجنبية.

وأوضحت الكاتبة الدكتورة ريم بسيونى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن كتابها العلمى في نسخته الحالية باللغة العربية يأتي بعنوان "البحث عن السعادة – رحلة في الفكر الصوفي" عن دار المعارف، بالإضافة إلى رواية "مارى وأبو العباس" والتى تتحدث فيها الكاتبة عن القطب الصوفي أبو العباس المرسى، ومارى روسي الذي قام ببناء مسجد المرسى أبو العباس الموجود في محافظة الإسكندرية، وتصدر الرواية عن دار نهضة مصر.

وقالت الدكتورة الكاتبة ريم بسيونى: استمتعت جدًا بكتابة كتاب علمي باللغة العربية لأول مرة والبحث عن أقطاب الصوفية وفهم الفكر الصوفي وتطوره من أيام العصر الأموي وحتى العصر المملوكي.

وأضافت الكاتبة الدكتورة ريم بسيونى: أن معرض القاهرة سيظل كما هو أهم معرض فى الوطن العربى مثل السنوات الماضية، وستظل مصر هي منبع الثقافة والفكر والتطور الفكري للإنسان كما يشهد تاريخ جمهورية مصر العظيمة أنها مصدر لتطور الفكر الإنساني.

من المعتاد دائمًا مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، ما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.