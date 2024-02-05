أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى اليوم الـ 12 للجمهور

MENAFN - Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتا بدورته الـ55، اليوم الإثنين 5 فبراير، فى الثانى عشر لاستقبال الجمهور، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.

القاعة الرئيسية





فى "القاعة الرئيسية" تقام ندوة "مستقبل دور مصر في القضية الفلسطينية"، بحضور الدكتور صبحى عسيلة وضياء رشوان، اللواء محمد إبراهيم الدويرى، الدكتور محمد كمال، بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة "الوضع الفلسطيني الراهن" بحضور الدكتور رياض الخضرى والنائب طارق الخولى والنائب طارق رضوان والسفير محمد العرابى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومى المصرى" بحضور النائب أحمد مقلد والسفير بركات الفزا واللواء محمد الغبارى والدكتور محمد فايز فرحات بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويقام اللقاء الفكرى مع الدكتور المتوكل طه، في تمام الساعة السادسة مساء.

القاعة الدولية





في "القاعة الدولية"، يقام "توأمة الشعر والخيوط" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، و"التأثير العربى في أدب الأطفال النرويجي"، في تمام الساعة الرابعة عصر، و"حركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا من وإلى العربية" في تمام الساعة السادسة مساء، وفى "الصالون الثقافي"، يقام المؤتمر الخامس نازك الملائكة، في تمام الساعة العاشرة صباحا.

الصالون الثقافى





وفى "قاعة فكر وإبداع"، تقام ندوة "رواد المواطنة في مصر" بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وهانى لبيب، ويديها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

الصالون الثقافى





العروض الفنية





أنشطة الأطفال





أنشطة الطفل





ديوان الشعر





قاعة فكر وابداع







