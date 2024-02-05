أين تذهب بمعرض الكتاب؟ فعاليات فنية وثقافية فى اليوم الـ 12 للجمهور

(MENAFN
- Youm7) يلتقى جمهور معرض القاهرة الدولى للكتا بدورته الـ55، اليوم الإثنين 5 فبراير، فى الثانى عشر لاستقبال الجمهور، بعدد من الندوات والفعاليات والأنشطة المهمة للكبار والأطفال.
القاعة الرئيسية
فى "القاعة الرئيسية" تقام ندوة "مستقبل دور مصر في القضية الفلسطينية"، بحضور الدكتور صبحى عسيلة وضياء رشوان، اللواء محمد إبراهيم الدويرى، الدكتور محمد كمال، بالتعاون مع المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وندوة "الوضع الفلسطيني الراهن" بحضور الدكتور رياض الخضرى والنائب طارق الخولى والنائب طارق رضوان والسفير محمد العرابى بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، في تمام الساعة الثانية ظهرا، وندوة "القضية الفلسطينية وعلاقتها بالأمن القومى المصرى" بحضور النائب أحمد مقلد والسفير بركات الفزا واللواء محمد الغبارى والدكتور محمد فايز فرحات بالتعاون مع تنسيقية شباب الأحزاب، في تمام الساعة الرابعة مساء، ويقام اللقاء الفكرى مع الدكتور المتوكل طه، في تمام الساعة السادسة مساء.
القاعة الدولية
في "القاعة الدولية"، يقام "توأمة الشعر والخيوط" في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا، و"التأثير العربى في أدب الأطفال النرويجي"، في تمام الساعة الرابعة عصر، و"حركة الترجمة الأدبية في أوكرانيا من وإلى العربية" في تمام الساعة السادسة مساء، وفى "الصالون الثقافي"، يقام المؤتمر الخامس نازك الملائكة، في تمام الساعة العاشرة صباحا.
الصالون الثقافى
وفى "قاعة فكر وإبداع"، تقام ندوة "رواد المواطنة في مصر" بحضور الكاتب الصحفى أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، وهانى لبيب، ويديها الكاتب الصحفى أحمد أيوب، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.
الصالون الثقافى
العروض الفنية
أنشطة الأطفال
أنشطة الطفل
ديوان الشعر
قاعة فكر وابداع
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