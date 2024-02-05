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اليوم قبل الأخير.. زوار معرض الكتاب يتوافدون لاقتناء الكتب والمشاركة بالفعاليات

2/5/2024 4:29:35 AM
(MENAFN- Youm7) توافد عدد كبير من الأسر والأطفال والشباب وكبار السن على
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، منذ فتح بوابات الدخول، فى يومه الثانى عشر، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، والتى تختتم فعالياتها غدًا 6 فبراير.



وحرصت رجال الأمن والشرطة على إجراء الحماية على جميع البوابات من الداخل والخارج لتأمين جميع الزوار.



ومن المعتاد دائماً مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.














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