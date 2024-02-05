اليوم قبل الأخير.. زوار معرض الكتاب يتوافدون لاقتناء الكتب والمشاركة بالفعاليات

(MENAFN
- Youm7) توافد عدد كبير من الأسر والأطفال والشباب وكبار السن على
معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، منذ فتح بوابات الدخول، فى يومه الثانى عشر، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، والتى تختتم فعالياتها غدًا 6 فبراير.
وحرصت رجال الأمن والشرطة على إجراء الحماية على جميع البوابات من الداخل والخارج لتأمين جميع الزوار.
ومن المعتاد دائماً مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، فنشهد الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.
MENAFN05022024000132011024ID1107809884
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.