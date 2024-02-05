Monday, 05 February 2024 01:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


صناعة الليثيوم تستنزف مليارات الجالونات من المياه في مقابل صناعة البطاريات

2/5/2024 4:29:32 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير جديد كيف عن أن صناعة الليثيوم يمكن أن تسبب أزمة مياه في الولايات المتحدة، حيث أجرى فريق من الطلاب في جامعة ولاية أريزونا تحقيقًا وجد أن غالبية المشغلين يخططون لسحب المياه من مصادر مستنفزة بالفعل مثل نهر كولورادو، وستحتاج معظم المناجم، الواقعة في المنطقة الغربية، إلى مليارات الجالونات من المياه للعمل في وقت تشهد فيه المنطقة أسوأ موجة جفاف ضخمة منذ 1200 عام.





نهر كولورادو


وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستنزف المنجم الوحيد العامل، Silver Peak، أربعة مليارات جالون من المياه سنويًا في ولاية نيفادا منذ عام 2020، وقرر العلماء أن مصادر المياه الجوفية تتضاءل بل وتختفي تمامًا.



يوجد على الساحل الشرقي في ولاية كارولينا الشمالية منجم ليثيوم مقترح آخر وجد الطلاب أنه يمكن أن يتسبب في جفاف الآبار السكنية.

ومع ذلك، فإن الشركات لديها حرية للجميع عندما يتعلق الأمر باستخدام المياه حيث تم إنشاء القانون الفيدرالي للتعدين بعد سنوات قليلة من الحرب الأهلية وليس له حدود على المستويات.



تمتلك أمريكا حوالي ثمانية ملايين طن متري من الليثيوم في أراضيها، مما يعني أن قيمة الصناعة الأمريكية تبلغ حوالي 232 مليار دولار، ومع ذلك، فإن الدولة لا تشكل سوى حوالي 1% من إنتاج الليثيوم العالمي.



قام الطلاب، الذين يدرسون الصحافة الاستقصائية في مركز هوارد، بمراجعة عشرات الآلاف من الصفحات من بيانات الأثر البيئي الحكومية والفدرالية وتقارير عمليات التعدين المقدمة من الشركات حتى نهاية ديسمبر 2023.



وكانت إحدى النتائج الرئيسية للتحقيق هي عدم وجود قوانين اتحادية للتعدين، وتحديداً الكمية التي يمكن استنزافها من الإمدادات الأمريكية.

قانون التعدين لعام 1872 هو القاعدة الوحيدة المعمول بها، والتي أعلنت أن جميع الرواسب المعدنية القيمة في الأراضي التابعة للولايات المتحدة حرة ومفتوحة للاستكشاف والشراء.



ولم يتم تغيير الأحكام إلا لإضافة قانون إدارة سياسة الأراضي الفيدرالية لعام 1976، والذي يوفر مبادئ توجيهية "لتوفير إدارة وحماية وتطوير وتعزيز الأراضي العامة".



وقال باتريك دونيلي، عالم الأحياء في مجال الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي غير الربحي، لمركز هوارد إنه إذا تم إنشاء جميع المناجم المقترحة البالغ عددها 72 منجمًا وفقًا للقواعد الحالية، "فسيكون ذلك تحولًا أساسيًا في الغرب الأمريكي".



قام الطلاب بالتحقيق في المناجم المقترحة في أركنساس، ووجدوا أن الشركات ترغب أيضًا في استخدام المياه المعدنية الثقيلة من المناطق الأكثر جفافاً في الولاية الجنوبية.



على الرغم من أن باقى المناجم لم يتم تشغيلها بعد، إلا أن شركة Silver Peak تنتج الليثيوم منذ الستينيات، وينتج المنجم المملوك لشركة ألبيمارل ومقرها الولايات المتحدة، حوالي 5000 طن من الليثيوم سنويًا، وهو ما يكفي لصنع بطاريات لـ 80 ألف سيارة كهربائية.



من المقرر أن تقوم شركة ألبيمارل بإحياء منجم كينجز ماونتن في ولاية كارولينا الشمالية الذي يمكن أن يحتوي على خمسة ملايين طن عندما يبدأ عملياته بحلول عام 2030.



ومع ذلك، يشعر سكان البلدة الصغيرة بالقلق بشأن إمدادات المياه الشخصية التي تأتي من الآبار الجوفية، ووجدت هيئة المياه الإقليمية في وسط نيفادا مشاكل تتعلق بممارسات التعدين في Silver Peak أيضا.














MENAFN05022024000132011024ID1107809883

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث