صناعة الليثيوم تستنزف مليارات الجالونات من المياه في مقابل صناعة البطاريات

(MENAFN
- Youm7) كشف تقرير جديد كيف عن أن صناعة الليثيوم يمكن أن تسبب أزمة مياه في الولايات المتحدة، حيث أجرى فريق من الطلاب في جامعة ولاية أريزونا تحقيقًا وجد أن غالبية المشغلين يخططون لسحب المياه من مصادر مستنفزة بالفعل مثل نهر كولورادو، وستحتاج معظم المناجم، الواقعة في المنطقة الغربية، إلى مليارات الجالونات من المياه للعمل في وقت تشهد فيه المنطقة أسوأ موجة جفاف ضخمة منذ 1200 عام.
نهر كولورادو
وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، يستنزف المنجم الوحيد العامل، Silver Peak، أربعة مليارات جالون من المياه سنويًا في ولاية نيفادا منذ عام 2020، وقرر العلماء أن مصادر المياه الجوفية تتضاءل بل وتختفي تمامًا.
يوجد على الساحل الشرقي في ولاية كارولينا الشمالية منجم ليثيوم مقترح آخر وجد الطلاب أنه يمكن أن يتسبب في جفاف الآبار السكنية.
ومع ذلك، فإن الشركات لديها حرية للجميع عندما يتعلق الأمر باستخدام المياه حيث تم إنشاء القانون الفيدرالي للتعدين بعد سنوات قليلة من الحرب الأهلية وليس له حدود على المستويات.
تمتلك أمريكا حوالي ثمانية ملايين طن متري من الليثيوم في أراضيها، مما يعني أن قيمة الصناعة الأمريكية تبلغ حوالي 232 مليار دولار، ومع ذلك، فإن الدولة لا تشكل سوى حوالي 1% من إنتاج الليثيوم العالمي.
قام الطلاب، الذين يدرسون الصحافة الاستقصائية في مركز هوارد، بمراجعة عشرات الآلاف من الصفحات من بيانات الأثر البيئي الحكومية والفدرالية وتقارير عمليات التعدين المقدمة من الشركات حتى نهاية ديسمبر 2023.
وكانت إحدى النتائج الرئيسية للتحقيق هي عدم وجود قوانين اتحادية للتعدين، وتحديداً الكمية التي يمكن استنزافها من الإمدادات الأمريكية.
قانون التعدين لعام 1872 هو القاعدة الوحيدة المعمول بها، والتي أعلنت أن جميع الرواسب المعدنية القيمة في الأراضي التابعة للولايات المتحدة حرة ومفتوحة للاستكشاف والشراء.
ولم يتم تغيير الأحكام إلا لإضافة قانون إدارة سياسة الأراضي الفيدرالية لعام 1976، والذي يوفر مبادئ توجيهية "لتوفير إدارة وحماية وتطوير وتعزيز الأراضي العامة".
وقال باتريك دونيلي، عالم الأحياء في مجال الحفاظ على البيئة في مركز التنوع البيولوجي غير الربحي، لمركز هوارد إنه إذا تم إنشاء جميع المناجم المقترحة البالغ عددها 72 منجمًا وفقًا للقواعد الحالية، "فسيكون ذلك تحولًا أساسيًا في الغرب الأمريكي".
قام الطلاب بالتحقيق في المناجم المقترحة في أركنساس، ووجدوا أن الشركات ترغب أيضًا في استخدام المياه المعدنية الثقيلة من المناطق الأكثر جفافاً في الولاية الجنوبية.
على الرغم من أن باقى المناجم لم يتم تشغيلها بعد، إلا أن شركة Silver Peak تنتج الليثيوم منذ الستينيات، وينتج المنجم المملوك لشركة ألبيمارل ومقرها الولايات المتحدة، حوالي 5000 طن من الليثيوم سنويًا، وهو ما يكفي لصنع بطاريات لـ 80 ألف سيارة كهربائية.
من المقرر أن تقوم شركة ألبيمارل بإحياء منجم كينجز ماونتن في ولاية كارولينا الشمالية الذي يمكن أن يحتوي على خمسة ملايين طن عندما يبدأ عملياته بحلول عام 2030.
ومع ذلك، يشعر سكان البلدة الصغيرة بالقلق بشأن إمدادات المياه الشخصية التي تأتي من الآبار الجوفية، ووجدت هيئة المياه الإقليمية في وسط نيفادا مشاكل تتعلق بممارسات التعدين في Silver Peak أيضا.
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