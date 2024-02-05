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طرح نسخة جديدة من لعبة Until Dawn للكمبيوتر وPS5

2/5/2024 4:29:32 AM
(MENAFN- Youm7) كشف تقرير حديث عن طرح نسخة مُجددة من لعبة Until Dawn على كل من الكمبيوتر الشخصي وPS5 في وقت لاحق من هذا العام، حيث تم الكشف عن الإصدار المُجدد (Remake) من لعبة الرعب التفاعلية خلال عرض State of Play الأخير، ويتم تطويره باستخدام محرك Unreal Engine 5 وسيتضمن العديد من التحسينات الجديدة.



لأول مرة، سيمكن للمستخدمين تجربة اللعبة من منظور الشخص الثالث، كما تعمل شركة Ballistic Moon، التي تطور الإصدار الجديد بدلاً من المطور الأصلي Supermassive Games، على توسيع لوحة الألوان لجعلها أكثر سينمائية وإضافة حركات سياقية لشخصيات اللعبة.



وأعادت الشركة تأليف الموسيقى التصويرية من قبل مؤلف موسيقى الرعب Mark Korven، بينما يتم أيضًا ترقية شخصيات اللعبة والمؤثرات البصرية والبيئات، وكتب نيل ماكيوان، المدير الإبداعي لشركة Ballistic Moon، على مدونة بلاي ستيشن: "لقد سعينا للحفاظ على السرد الرائع للنسخة الأصلية، لكننا اغتنمنا الفرصة لتوسيع نطاق الأجزاء العاطفية غير المستكشفة من القصة".



ومن المقرر أن يُصدر الإصدار الجديد من اللعبة قبل إصدار الفيلم المقتبس من Until Dawn الذي تم الإعلان عنه في يناير الماضي.














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