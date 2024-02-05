كل ما تريد معرفته عن توسيع قدرات جوجل بارد.. أبرزها إنشاء الصور وgemini Pro

MENAFN - Youm7) أعلنت جوجل أن برنامج بارد شات بوت الخاص بها يعمل بنموذج Gemini Pro عالميًا مع دعم أكثر من 40 لغة، بما في ذلك العربية والصينية والهولندية والفرنسية والألمانية والهندية واليابانية والبرتغالية والإسبانية والتيلجو والمالايالامية.يوفر هذا التحديث المهم مستوى جديدًا من إمكانيات الفهم والتفاعل للمستخدمين حول العالم، مما يجعل Bard رفيقًا أكثر تنوعًا ويمكن الوصول إليه من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث يشير تكامل Gemini Pro إلى التزام جوجل بتحسين نماذج المحادثة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي، وتقديم وظائف التلخيص والاستدلال والعصف الذهني والكتابة والتخطيط المحسنة. تطور جوجل بارد

لقد مر بارد ببعض التحديثات منذ الكشف عنه في فبراير 2023، حيث كان مدعومًا بواسطة LaMDA (نموذج اللغة لتطبيقات الحوار)؛ في وقت لاحق من العام تم تحديثه بنموذج جديد يسمى PaLM 2؛ لكن حاليا سيكون بارد المدعوم من Gemini Pro متاحًا في أكثر من 230 دولة.

وعلى الرغم من اصطلاحات التسمية المعقدة، فإن كل تكرار لـ Bard كان بمثابة خطوة إلى الأمام في تقنية chatbot التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، حيث عرض جهود جوجل المستمرة لتحسين وتعزيز عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. توسيع قدرات بارد أطلقت جوجل ميزة "الفحص المزدوج" في سبتمبر الماضي التي استفادت من بحث جوجل لتقييم ما إذا كان يعرض نتائج مماثلة لما أنشأه بارد، وفي ذلك الوقت كانت الميزة متاحة باللغة الإنجليزية فقط، لذا تعمل جوجل على توسيع الدعم لأكثر من 40 لغة. بالإضافة إلى ذلك، يقدم عملاق البحث دعمًا لإنشاء الصور من خلال نموذج Imagen 2، الذي تم إصداره في ديسمبر.حاليًا، الميزة تدعم اللغة الإنجليزية فقط، ويمكن للمستخدمين كتابة استعلام مثل "إنشاء صورة لسيارة مستقبلية" في واجهة chatbot.وقالت الشركة إن الصور التي أنشأها بارد ستحتوي على علامة مائية رقمية SynthID - تم تطويرها بواسطة DeepMind - مدمجة في وحدات البكسل، ومع ذلك يتعين عليك استخدام أدوات جوجل للتعرف على تلك الصور. دمج بارد مع مساعد جوجل في أكتوبر، قامت الشركة بتزويد مساعد جوجل بقدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بـ بارد حتى يتمكن المستخدمون من القيام بأشياء مثل التخطيط لرحلة أو إنشاء قائمة مشتريات.فتحت تطبيق بارد باللغة الإنجليزية في نوفمبر الماضي، أمام المراهقين مع قيود تمنع بارد من إنشاء محتوى غير آمن مثل المواد غير القانونية أو المرتبطة بالعمر.تعكس هذه التحديثات تفاني جوجل ليس فقط في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ولكن أيضًا ضمان استخدامها المسؤول، ومن خلال دمج الذكاء الاصطناعي الخاص بـ بارد في مساعد جوجل وتنفيذ تدابير السلامة، تهدف جوجل إلى توفير تجربة أكثر فائدة وأمانًا لجميع المستخدمين.وتمثل آخر تحديثات جوجل لبرنامج بارد، المدعومة بنموذج Gemini Pro والذي يدعم الآن أكثر من 40 لغة، إلى جانب تقديم إمكانات إنشاء الصور والدعم متعدد اللغات لميزة "الفحص المزدوج"، تقدمًا كبيرًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.ولا تعمل هذه التطورات على تعزيز وظائف بارد وإمكانية الوصول إليه فحسب، بل توضح أيضًا التزام جوجل بدفع حدود ما يمكن أن يحققه الذكاء الاصطناعي، ومع استمرار بارد في التطور، فإنها تضع معايير جديدة لروبوتات الدردشة المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يجعل التفاعلات الرقمية أكثر سهولة وإبداعًا وشمولاً للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.