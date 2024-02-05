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تحذير.. الحكومات تنفق 22 مليار دولار لمساعدة صناعة تضر بالمحيطات

2/5/2024 4:29:32 AM
(MENAFN- Youm7) يكون للصيد الجائر عواقب وخيمة على صحة المحيطات وعلى ملايين الأشخاص الذين يعتمدون على الأسماك فى الغذاء والرفاهية، وتدعم الكثير من الحكومات صناعات صيد الأسماك لديها، ويأتي الدعم المالى بأشكال عديدة، من الوقود الممول من دافعى الضرائب إلى خفض تكاليف بناء القوارب، وهذه الإعانات ضارة لأنها تشجع الصيد الجائر.



ووفقا لما ذكره موقع "phys"، يشمل ذلك بعض أنشطة الصيد الأكثر إضراراً بالبيئة والأقل كفاءة، مثل الصيد بشباك الجر فى القاع والصيد فى المياه العميقة.



ويحشد العلماء فى جميع أنحاء العالم من أجل فرض قواعد تنظيمية صارمة للقضاء على إعانات دعم مصايد الأسماك الضارة، والتى بلغ مجموعها 22 مليار دولار أمريكي فى عام 2018، وستعمل حماية المحيطات على تعزيز الأمن الغذائي والسماح بتوزيع أكثر عدالة للموارد البحرية.



ومن المقرر أن يجتمع وزراء التجارة من جميع أنحاء العالم، في وقت لاحق من هذا الشهر، في أبو ظبي فى اجتماع رئيسي لمنظمة التجارة العالمية، وفي رسالة مفتوحة نُشرت اليوم، نحن من بين 36 خبيرًا بحريًا ندعو منظمة التجارة العالمية لاعتماد لوائح طموحة تعزز استدامة مصايد الأسماك والعدالة، وإلغاء إعانات دعم مصايد الأسماك الضارة.



وساعدت الضغوط الدولية التي مارسها العلماء في التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إعانات صيد الأسماك، والذي لم يتم التصديق عليه بعد، ففي أكتوبر 2021، نشر 300 خبير مقالًا في مجلة Nature يدعو إلى إنهاء الإعانات الضارة في قطاع صيد الأسماك.



وبعد عقود من المفاوضات غير المثمرة، توصلت منظمة التجارة العالمية أخيرا إلى اتفاق بشأن دعم مصائد الأسماك في يونيو 2022، بمجرد التصديق عليها من جانب ثلثي أعضاء منظمة التجارة العالمية، ستعالج هذه الاتفاقية جزئيًا هدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة رقم 14.6 للقضاء على الإعانات الضارة.



رغم أن هذا الاتفاق تاريخي، إلا أنه مازال ينقصه الكثير، فهو يحظر فقط على الحكومات الأعضاء تمويل أنشطة الصيد غير المشروع واستغلال المخزونات التي تتعرض للصيد الجائر بالفعل.



ولكن من الواضح أنه يجب حظر الصيد غير القانوني، كما أن التركيز على المخزونات التي يتم صيدها بشكل مفرط هو أمر قليل جدًا ومتأخر جدًا.



ويقول الخبراء إن الاتفاقية فشلت في معالجة الدعم الضار على وجه التحديد عبر مصايد الأسماك العالمية، وبالتالي لا تؤثر إلا على عنصر من الاستغلال القائم على الدعم، ولا تزال الإعانات التي تقلل تكاليف التشغيل وتزيد من قدرة الصيد، مما يسمح للسفن بالسفر لمسافات أبعد والبقاء في البحر لفترة أطول، قائمة.



ولا يقتصر تأثير إعانات دعم مصائد الأسماك على الأسماك فحسب، لقد ظل العلماء يدقون ناقوس الخطر منذ عقود، وتوثق العديد من الدراسات المنشورة الآثار المزعزعة للاستقرار التي تحدثها إعانات مصايد الأسماك على النظم البيئية، بالإضافة إلى التأثير على التنوع البيولوجي والنظم البيئية، حيث تعمل الإعانات أيضًا على زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي تساهم في تغير المناخ.
















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