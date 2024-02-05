قطار الفحيص يعبر محطة العاصمة السعودي ويواجه غاز الشمال العراقي بـ سلة الشارقة

MENAFN - Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري

الشارقة– واصل فريق نادي شباب الفحيص عروضه القوية في بطولة كرة السلة ضمن منافسات النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، بفوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 89-57 (النصف الأول 46-21)، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي البطائح في إمارة الشارقة، ضمن الجولة الثانية من الدور التمهيدي.

وشهدت مباريات أمس، فوز الأهلي البحريني على غاز الشمال العراقي بنتيجة (88-83) والثورة السوري على الفتاة الكويتي بنتيجة (80-77)، ليتصدر الفحيص جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، متقدما عن الثورة السوري بأفضلية فارق السلات المسجلة، والذي حل ثانيا بنفس الرصيد النقطي، ويأتي العاصمة السعودي ثالثا برصيد 3 نقاط، تليهم فرق الأهلي وغاز الشمال والفتاة في المراكز الرابع والخامس والسادس تواليا برصيد نقطتين، فيما يتذيل الشارقة جدول الترتيب برصيد نقطة واحدة.

ويلتقي الفحيص مع نظيره غاز الشمال العراقي الساعة 2 من مساء اليوم، فيما يلعب الشارقة الإماراتي مع الأهلي البحريني الساعة 10 صباحا، والثورة السوري مع العاصمة السعودي الساعة 12 ظهرا.

وينص نظام البطولة على أن تلعب الفرق فيما بينها بنظام الدوري الكامل من مرحلة واحدة لترتيب مراكز الفرق، ثم يخوض الفريقان صاحبا المركزين الأول والثاني مباراة فاصلة على اللقب، على أن يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثالث والرابع على "الميدالية البرونزية".

الفحيص 89 العاصمة 57

جدد المدير الفني لفريق شباب الفحيص، نايف عصفور، اعتماده على الخماسي، نتاشا كلاود ورشا عبده وكريستين بيل حول القوس، بإسناد من زاره النجار وذكرى شحادة تحت السلتين، فيما بدأ فريق العاصمة السعودي بقيادة مدربه باسل أبو طوق اللقاء معتمدا على الخماسي، لما أحمد ورند خالد والجوهرة محمد وتايلور جونيس وبرايد كيندي.

وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبات الفحيص، ليتقدم (5-0) من سلتين خارج وداخل القوس للمحترفة كلاود والنجار، ثم تبادلت الجوهرة وأبو جبارة التسجيل من المسافة البعيدة، لتضيف بيل نقطتين للفحيص من رميتين حرتين، فيما كانت النجار تسجل سلة من "الفاست بريك" ردا على تصويبة بريتني من المسافة المتوسطة، ومع تبادل لاعبات الفريقين عملية التسجيل، حسم الفحيص الفترة الأولى لصالحه (17-12).

وكشر الفحيص عن أنيابه الهجومية في الفترة الثانية، فسجلت بيل وحداد سلتين من المسافة المتوسطة، مع سلة ثلاثية لتالا شحاتيت ونقطة من رمية حرة، ثم اضافت بيل وكلاود ثلاث سلات متتالية من الاختراق الهجومي، ليعزز الفحيص تقدمه في النتيجة الإجمالية (33-12)، ثم عادت بيل لتسجل من المسافة البعيدة، فيما كانت بريتني هودجيس تكسر صيام لاعبات العاصمة السعودي عن التسجيل مع انتصاف الفترة الثانية، لتسجل سلة من المسافة المتوسطة، لترد بيل بسلة من داخل القوس، ومع انتهاج مدرب الفحيص مبدأ المداورة بين لاعباته، تقدم "البلوز" في النصف الأول (46-21) بعدما حسم الفترة الثانية لصالحه (29-9)، فيما كانت زاره النجار تغادر اللقاء للإصابة.

ولم تتبدل الصورة كثيرا في النصف الثاني من اللقاء، الذي حسم الفحيص فترته الثالثة (22-9) ليعزز تقدمه في النتيجة الإجمالية (68-30)، وأظهرت "دكة بدلاء" الفحيص فاعليتها المطلوبة في الفترة الأخيرة من خلال الاعتماد على ماسه النوباني وزينة القراعين وفرح الشياب وتالا شحاتيت إلى جانب ذكرى شحاده، ليفوز "سماوي" الفحيص في النتيجة النهائية للمباراة بنتيجة (89-57) رغم خسارة لاعباته نتيجة الفترة الرابعة (21-27).

وبرزت الأميركية كريستين بيل في اللقاء من جانب لاعبات الفحيص بـ "الدبل دبل" مع تسجيلها 23 نقطة و11 متابعة و7 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 32، تليها مواطنتها نتاشا كلاود بـ 9 نقاط و3 متابعات و6 تمريرات و2 بلوك شوت بفاعلية 17، فيما كانت تايلور جونيس المسجلة الأبرز للعاصمة السعودي بـ 21 نقطة و10 متابعات "الدبل دبل" و4 تمريرات و3 ستيل بفاعلية 12.

إصابة طفيفة للنجار

تعرضت لاعبة فريق الفحيص زاره النجار إلى التواء طفيف في الكاحل الأيمن خلال احتكاكها مع إحدى لاعبات العاصمة السعودي، حيث خضعت إلى فحوصات طبية أولية أثبتت حاجتها إلى فترة استراحة قصيرة.

ووفقا لمعالج الفريق أنس الجراجرة، فإن زاره النجار ستخضع إلى استراحة قصيرة، بانتظار تقييم إمكانية مشاركتها في مواجهة غاز الشمال العراقي.

ظهور مميز للحكمة خزنة

تواصل الحكمة الأردنية إلهام خزنة، إدارة مباريات بطولة كرة السلة، حيث كانت من الطاقم التحكيمي الذي أدار مباراة الثورة السوري والشارقة الإماراتي في اليوم الافتتاحي، إلى جانب إدارتها مباراة الثورة السوري والفتاة الكويتي، وبما يعكس ثقة الاتحاد العربي بقدرات وكفاءة الحكم الأردني.

خسارة أولى لـ "طائرة" دي لاسال





استهل فريق دي لاسال مشواره في منافسات كرة الطائرة بدورة ألعاب الأندية العربية للسيدات، بالخسارة أمام فريق سلوى الصباح الكويتي بثلاثة أشواط دون مقابل، في لقاء جمعهما أمس بصالة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، ضمن الدور التمهيدي.

وشهدت مباريات أمس، فوز فريق الشارقة الإماراتي على فريق تل درة السوري بثلاثة أشواط دون مقابل، علما بأن اليوم الأول من منافسات كرة الطائرة شهد فوز فريق بيبلوس اللبناني على فريق أكاد عنكاوا العراقي بثلاثة أشواط دون مقابل، فيما تغلب فريق سبورتنج المصري على فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك الإماراتي بنفس النتيجة (3-0).

ويلتقي دي لاسال نظيره فريق تل درة السوري بنفس الصالة عند الساعة 9 من صباح يوم غد، لحساب مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي.