سيلين ديون تفاجىء الجميع في حفل جوائز الغرامي - فيديو



وقد حظيت سيلين بتصفيق كبير وحار من طرف الحضور في حفل توزيع الجوائز العالمي، وذلك لأن وجودها كان عبارة عن أمر غير متوقع، خصوصاً بعد الأخبار التي أشارت إلى تدهور وضعها الصحي، بسبب معاناتها من متلازمة الشخص المتيبس، التي تمنعها من الحركة بشكل عادي.





وفي كلمتها، قالت ديون، التي صعدت خشبة المسرح بمساعدة ابنها رينيه تشارلز، والتي كانت جد متأثرة من رد فعل الحضور: "شكراً لكم جميعاً، أحبكم، إني سعيدة جداً بوجودي هنا، وعند قولي هذا، فأنا أعنيه حقاً من أعماق قلبي".



وبعد ذلك، أعلنت المغنية الكندية عن فوز تايلور سويفت بجائزة أفضل ألبوم غنائي، عن ألبومها "Midnights"، الشيء الذي جعل هذه الاخيرة تحتضن سيلين متأثرة بالجائزة، وتسلمها من قبل إحدى أشهر الفنانات في العالم.



فيلم وثائقي عن مرض سيلين ديون



وكانت الصحف العالمية قد أعلنت عن استعداد المغنية الكندية لإصدار أول فيلم وثائقي عنها يحمل عنوان "أنا سيلين ديون"، عبر منصة برايم فيديو، المتاحة في 240 بلداً حول العالم.



وسوف يحكي هذا الفيلم عن معاناة نجمة البوب الكندية مع متلازمة الشخص المتيبس، وذلك بهدف التوعية بهذا المرض الذي أصابها ابتداءً من سنة 2022.



وكانت سيلين قد صرحت سابقاً على أنها شرعت في تصوير تفاصيل حياتها بشكل دائم، منذ أن علمت بمرضها هذا، وذلك لأنها كانت تخطط لإصدار الفيلم الوثائقي هذا منذ البداية.



وقالت في بيان لها، عن الفيلم الوثائقي: "إنّ العامين الماضيين شكّلا تحدياً كبيراً لي، بدءاً باكتشاف مرضي ووصولاً إلى تعلّمي طريقة التعايش معه من دون أن أسمح له بأن يحدّد من أنا".



وأضافت: "في حين يستمر مسار استئناف مسيرتي الغنائية، أدركت كم افتقدت الغناء ورؤية من يحبونني. وخلال فترة غيابي قررت توثيق هذه المرحلة من حياتي لمحاولة التوعية بهذا المرض غير المعروف بصورة كبيرة لمساعدة المصابين به".



وهذا الفيلم هو من إخراج الأمريكية إيرين تايلور وصُوِّر على مدى "أكثر من عام". وسيُعلن لاحقاً تاريخ طرحه عبر "برايم فيديو".