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الغد.. الصحيفة الأوسع انتشارا في المملكة لعام 2024

2/5/2024 4:27:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات تحديد صحيفة الغد اليومية باعتبارها الأوسع انتشارا في المملكة.

ووفق القرار، فإن ذلك يأتي لاعتمادها في التبليغات والإعلانات القضائية لسنة 2024.

وجاء في نص القرار:

استنادا لتعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019، والصادر استنادا إلى أحكام المادة (1/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، وأحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المادة (9) من التعليمات ذاتها، وبناء على تنسيب لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر التبليغات والإعلانات القضائية، أقرر أن الصحف اليومية المحلية الثلاثا الأوسع انتشارا لسنة 2024 هي:

1. صحيفة الغد

2. صحيفة الرأي

3. صحيفة الدستور




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