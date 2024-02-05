الغد.. الصحيفة الأوسع انتشارا في المملكة لعام 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قرر وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات تحديد صحيفة الغد اليومية باعتبارها الأوسع انتشارا في المملكة.
ووفق القرار، فإن ذلك يأتي لاعتمادها في التبليغات والإعلانات القضائية لسنة 2024.
وجاء في نص القرار:
استنادا لتعليمات تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر الإعلانات والتبليغات القضائية لسنة 2019، والصادر استنادا إلى أحكام المادة (1/12) من قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته، وأحكام المادة (116) من قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته، وبالاستناد إلى المادة (9) من التعليمات ذاتها، وبناء على تنسيب لجنة تحديد الصحف الأوسع انتشارا لنشر التبليغات والإعلانات القضائية، أقرر أن الصحف اليومية المحلية الثلاثا الأوسع انتشارا لسنة 2024 هي:
1. صحيفة الغد
2. صحيفة الرأي
3. صحيفة الدستور
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