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15 غارة أمريكية بريطانية على اليمن... وأنصار الله ترد

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جددت الولايات المتحدة وبريطانيا، اليوم الاثنين، ضرباتها على مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية (الحوثيين)، مستهدفة محافظتي الحديدة وصعدة غربي وشمال غربي اليمن.

وأفاد مسؤول في السلطة المحلية بمحافظة الحديدة لوكالة "سبوتنيك"، بأن "مقاتلات أمريكية وبريطانية، شنّت 11 غارة على المحافظة توزعت بـ8 غارات على منطقة رأس عيسى في مديرية الصلَّيف شمال مدينة الحديدة، فيما استهدفت غارتان مديرية الزيِّدية شمال شرقي الحديدة، وتعرضت مديرية الحوَّك جنوب مدينة الحديدة، إلى غارة جوية".

وأضاف المسؤول اليمني أن "أجواء محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر، تشهد تحليقا مكثفا لمقاتلات وطائرات استطلاعية".

في سياق متصل، قال مصدر محلي في محافظة صعدة معقل جماعة "أنصار الله" (شمال غربي اليمن) لـ"سبوتنيك"، إن "مقاتلات أمريكية وبريطانية قصفت بـ3 غارات مواقع عسكرية للجماعة في مديرية باقِّم شمال محافظة صعدة، في حين استهدفت بغارة أخرى معسكرًا شرق مدينة صعدة".

من جانبها، نددت جماعة "أنصار الله"، بالضربات، معتبرة أنها "مخالفة للقانون الدولي ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة"، محملةً واشنطن ولندن مسؤولية تهديد الملاحة في البحرين الأحمر والعربي.

وقالت وزارة الخارجية في الحكومة التابعة لجماعة "أنصار الله"، في بيان نقلته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بصنعاء، التي تديرها الجماعة، إن "استمرار العدوان الأمريكي البريطاني، يمثل صورة صارخة لفشل مجلس الأمن في الاضطلاع بمسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين، في ظل الهيكلة الحالية لعضوية مجلس الأمن التي تهدد بانهيار منظومة الأمم المتحدة بشكل كامل".

وأضاف البيان: "العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية، يأتي للتغطية الدائمة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأكد البيان أن "الجمهورية اليمنية لن يثنيها العدوان الأمريكي البريطاني، عن مواصلة واجبها الإنساني والأخلاقي تجاه الشعب الفلسطيني".

وحمّلت الخارجية في حكومة "أنصار الله"، الولايات المتحدة وبريطانيا، مسؤولية سلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وبحر العرب، معتبرةً أن "تواجد قواتها غير قانوني ويعد شكلًا من أشكال الاحتلال، الذي تتوّجب محاربته من كافة الدول المطلة على البحرين الأحمر والعربي".

وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، أعلنت جماعة "أنصار الله" رصدها 48 غارة جوية على صنعاء ومحافظات تعز والحديدة والبيضاء وحجة وصعدة، مؤكدة أنها لن تثني الجماعة عن مساندة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددةً على "أنها لن تمر دون رد وعقاب".

في حين، قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها نفذت مع بريطانيا، ضربات ضد 36 هدفًا لـ"أنصار الله" في 13 موقعًا بمناطق سيطرة الجماعة، تركزت على أهداف تُستخدم لمهاجمة السفن التجارية الدولية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة، وشملت مرافق تخزين تحت الأرض، ومراكز قيادة وسيطرة، وأنظمة صواريخ ومواقع تخزين وعمليات الطائرات المُسيرة والرادارات والمروحيات، بحسب قولها.

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