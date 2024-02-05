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الصحة العالمية: اجلاء 1243 حالة طبية من غزة عبر رفح

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن 1243 حالة طبية جرى إجلاؤها من غزة عبر رفح، من بينها عدد من الجرحى.


وقالت المنظمة في تقريرها بشأن الوضع في فلسطين المحتلة، إن 1025 من مرافقي الضحايا غادروا أيضا، ومن بين هؤلاء الأشخاص الذين يتلقون العلاج في مصر وبلدان أخرى.- (بترا)

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