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إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكدت قناة الجزيرة إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.


ودوت صفارات الإنذار في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.

وليل أمس نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدتي مارون الراس ويارون.

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