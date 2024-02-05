إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى

إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى
التاريخ
2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أكدت قناة الجزيرة إطلاق 5 صواريخ باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل الأعلى قبالة القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
ودوت صفارات الإنذار في منطقتي دوفيف وبرعم في الجليل الأعلى.
وليل أمس نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية استهدفت بلدتي مارون الراس ويارون.
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