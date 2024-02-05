Monday, 05 February 2024 01:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مدنا بالضفة ويعتقل 20 فلسطينيا

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر الإثنين، مدنا ومخيمات وبلدات في الضفة الغربية، واعتقل ما لا يقل عن 20 مواطنا، بحسب شهود عيان.
وقال الشهود للأناضول، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس (شمال)، واعتقلت شخصين؛ مما أطلق مواجهات مع عشرات الفلسطينيين.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقا للشهود.
وبين الشهود، أن اشتباكا اندلع بين مسلحين فلسطينيين والجيش في طوباس.
وفي مدينة طولكرم (شمال)، نفذ الجيش الإسرائيلي حملة مداهمات واعتقالات طالت 5 مواطنين بحسب الشهود، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة مع مسلحين فلسطينيين في عدة مواقع من المدينة.
وحاصر الجيش الإسرائيلي منزلا في مخيم العين غربي نابلس، وسط اندلاع مواجهات مع عشرات الفلسطينيين، وفق مصادر محلية في المخيم تحدثت للأناضول.
وأشارت المصادر إلى أن الجيش انسحب من مخيم العين بعد اعتقال مواطنين اثنين.
وقال شهود آخرون إن الجيش الإسرائيلي اعتقل 8 مواطنين من بلدة عرابة قرب جنين (شمال)، خلال عملية تفتيش ومداهمات طالت عشرات المنازل، فيما اعتقل 3 مواطنين من بلدة حلحول قرب الخليل (جنوب).
ومع بدء الحرب المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، صعدت إسرائيل عملياتها العسكرية بالضفة مخلفة 381 قتيلا ونحو 4 آلاف و 400 جريح، وفق معطيات رسمية فلسطينية.-(الأناضول)

MENAFN05022024000072011014ID1107809857

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث