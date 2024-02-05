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غالانت: مستعدون لحل الصراع مع جنوب لبنان بتفاهمات دبلوماسية

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أبلغ وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الأحد، عاموس هوشتاين كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع مع جنوب لبنان، من خلال التفاهمات الدبلوماسية.

وجاء في بيان صدر عن مكتب غالانت أنّ الأخير التقى هوشتاين في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وأبلغه أنّ تل أبيب مستعدة لحل الصراع (مع حزب الله اللبناني) من خلال التفاهمات الدبلوماسية".

وأضاف: "لكننا مستعدون أيضًا لأي سيناريو آخر”.

وقال الوزير غالانت إنّ إسرائيل ملتزمة بتحسين الوضع الأمني على طول الحدود الشمالية لإسرائيل، بما في ذلك إزالة تهديدات التسلل وإطلاق النار من لبنان".

وحسب بيان مكتب غالانت "ناقش الطرفان ضرورة تغيير الوضع الأمني في الساحة الشمالية وبحثا سبل إعادة النازحين الإسرائيليين إلى منازلهم في الشمال".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمرة على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر الماضي، توترا وتبادلا متقطعا للنيران بين الجيش الإسرائيلي من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.

وخلفت الحرب على غزة، حتى الأحد، 27 ألفا و365 شهيدا و66 ألفا و630 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.-(الأناضول)

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