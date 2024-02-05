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ترمب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

2/5/2024 4:27:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية”.
وفي مقابلة مع قناة“فوكس نيوز” الأمريكية الأحد قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.
وأضاف:“عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر”.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد“هيئة الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.
وتأتي تصريحات ترامب في ضوء شن القوات الأمريكية ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له، ردا على تعرض قاعدة أمريكية في الأردن لهجمات مليشيات تدعمها إيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين بحسب القيادة المركزية الأمريكية“سنتكوم”.
(الأناضول)

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