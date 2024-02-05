ترمب: نتنياهو انسحب من خطة اغتيال قاسم سليماني في آخر لحظة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، إن إسرائيل كانت جزءا من مخطط اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني؛ إلا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو“انسحب من الخطة قبل يومين من تنفيذ العملية”.
وفي مقابلة مع قناة“فوكس نيوز” الأمريكية الأحد قال ترامب إن نتنياهو كان جزءا مهما من العملية ضد سليماني لفترة طويلة، وأنهم عملوا سويا في العديد من القضايا خلال تلك الفترة.
وأضاف:“عندما أسقطنا سليماني، كان من المفترض أن تشاركنا إسرائيل في ذلك (لكن) قبل يومين من الهجوم، قالوا: لا يمكننا أن نفعل هذا، ثم التفت إلى جنرالنا وقلت له: هل يمكننا أن نفعل هذا؟ فقال نعم يمكننا أن نفعل ذلك يا سيدي والأمر متروك لكم، عندها قلت إذن دعونا ننفذ الأمر”.
وفي 3 يناير/ كانون الثاني 2020، قتل سليماني ونائب قائد“هيئة الحشد الشعبي” العراقي أبو مهدي المهندس، جراء غارة جوية أمريكية قرب العاصمة بغداد.
وتأتي تصريحات ترامب في ضوء شن القوات الأمريكية ضربات انتقامية في العراق وسوريا ضد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني ومليشيات موالية له، ردا على تعرض قاعدة أمريكية في الأردن لهجمات مليشيات تدعمها إيران، أسفرت عن مقتل 3 جنود أمريكيين بحسب القيادة المركزية الأمريكية“سنتكوم”.
(الأناضول)
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