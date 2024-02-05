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جمعة يؤكد جاهزية التعمري لمباراة كوريا الجنوبية

2/5/2024 4:27:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- أكد نائب رئيس اتحاد الكرة مروان جمعة، أن لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم موسى التعمري جاهز لموقعة كوريا الجنوبية، ولا يعاني من أية إصابة.

وبين جمعة في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن التعمري سيحضر في التدريبات النهائية لمواجهة نصف نهائي بطولة كأس آسيا.

ونفى جمعة إصابة اللاعب بالعصب السابع، وأنه غاب عن تدريب أمس بسبب خضوعه للراحة.

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