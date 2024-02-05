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عموتة يكشف جاهزية التعمري ويؤكد صعوبة المواجهة

2/5/2024 4:27:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الدوحة- الغد- أشار المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إلى أن اللاعب موسى التعمري سيتواجد في تدريبات المنتخب النهائية قبل مواجهة كوريا الجنوبية بنصف نهائي كأس آسيا.

وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي الخاص أن الجهاز الفني فضل إراحته في التدريب قبل الأخير، حفاظا على سلامته، مفيدا بأنه يمتلك إرادة قوية والمنتخب يعول عليه وعلى بقية أعضاء الفريق.

وأضاف: "مباراة المنتخب الوطني وكوريا الجنوبية صعبة على الطرفين، ونعاني من غياب لاعبان أساسيان نتمنى ألا يتأثر غيابهما عن المباراة، والإمكانيات لدى المنافس كبيرة جدا، وستكون المباراة أكثر صعوبة من مباراة دور المجموعات".

بدوره، أكد اللاعب إبراهيم سعادة، أن هدف الجهاز الفني واللاعبين بلوغ المباراة النهائية لبطولة آسيا، رغم مواجهة منافس قوي، مفيدا بأن تواجد منتخبان عربيان في نصف النهائي أمر يضع الضغوطات على اللاعبين.

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