النساء تتصدرن جوائز غرامي.. وتايلور سويفت تدخل التاريخ



ولم يسبق لأي فنان آخر في تاريخ المسابقة الذي يمتد إلى 66 عاما، أن حقق هذا الإنجاز. وكان فرانك سيناترا وبول سايمون وستيفي ووندر وهم من أساطير الموسيقى، قد تمكنوا من الفوز بالجائزة ثلاث مرات.



وفاجأت سويفت، خلال لحظة الإعلان عن فوزها الثالث عشر بجائزة "غرامي"، عشاقها، معلنة عن إصدار ألبوم جديد في 19 أبريل المقبل.



وقالت في كلمة لها بالمناسبة: "أعلم أن الطريقة التي صوتت بها أكاديمية التسجيل هي انعكاس مباشر لشغف الجماهير.. لذلك أريد أن أشكر المعجبين من خلال إخباركم بسر كنت أخفيه عنكم طوال العامين الماضيين وهو أن ألبومي الجديد سيصدر في 19 أبريل".



وسيطرت النساء على جوائز غرامي هذا العام، فإلى جانب تايلور سويفت، عادت الجوائز الكبرى للحفل إلى كل من بيلي إيليش وسِزا ومايلي سايروس.



وفازت بيلي إيليش بجائزة أفضل أغنية لهذا العام عن عملها "What Was I Made For" الذي كان الأغنية الرسمية للفيلم السينمائي باربي.



وقالت إيليش خلال خطاب تتويجها بالجائزة المعادلة موسيقياً لجوائز الأوسكار السينمائية.: "شكرا لغريتا جيرويج على إنتاج أفضل فيلم لهذا العام".

وذهبت جائزة أفضل أداء بوب منفرد إلى مايلي سايروس، عن أغنيتها "فلاورز"، عن ألبومها الثامن "عطلة صيف لا نهائية".



وتصدرت سزا، الأمسية بتسعة ترشيحات، فازت بثلاثة منها: جائزة أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب، وجائزة أفضل ألبوم لصنف أغاني "آرب أند بي بروغريسيف"، عن عملها "S.O.S"، وأفضل أغنية صنف "آر أند بي"، عن أغنيتها "Snooze".



وقالت خلال كلمة لها بعد تتويجها: "لقد قطعت شوطا طويلا حقا ولا أستطيع أن أصدق أن هذا يحدث".



ماريا كاري (يسار) تقدم جائزة الغرامي لأفضل أداء بوب منفرد لمايلي سايروس

وحصلت الكندية جوني ميتشل، على جائزة أفضل ألبوم فولك، عن عملها "Joni Mitchell at Newport"، لتحقق بذلك، الفنانة صاحبة الثمانين عاما جائزتها العاشرة، خلال مسيرتها الفنية.



وغنت ميتشل للمرة الأولى على مسرح جوائز "غرامي"، إلى جانب كل من سِزا وبيلي إيليش وأوليفيا رودريغو وترافيس سكوت، ومغني الكانتري لوك كومز، والمغني النيجيري بورنا بوي، الذين قدموا عروضا غنائية خلال الحفل.



من جهتها، دخلت كارول جي تاريخ الـ"غرامي"، عندما أصبحت أول فنانة تفوز بجائزة أفضل ألبوم "ميوزيكا أوربانا" عن أغنيتها "Mañana Será Bonito".



وقالت للجمهور باللغة الإنجليزية: "هذه هي المرة الأولى لي في حفل غرامي، وهذه هي المرة الأولى التي أحمل فيها جائزة غرامي الخاصة بي".



وفازت ليني ويلسن، بجائزة أفضل ألبوم لموسيقى الكانتري، عن ألبومها "Bell Bottom Country"، وهو أول ألبوم لها على الإطلاق يتوج بجائزة غرامي.



وقالت ويلسن خلال تتويجها: "أنا مزارعة تكتب الأغاني"، ومن هنا يأتي سحري الموسيقي.



وحصل جاي زي على جائزة "دكتور دري" للتأثير العالمي، وانتقد في كلمته ما وصفه بـ"الازدراء والتناقضات" في منح الجوائز للفنانين السود، وأشار إلى أن زوجته بيونسيه حصلت على أكبر عدد من جوائز غرامي لكنها لم تفز مطلقًا بجائزة ألبوم العام رغم ترشحها للجائزة أربع مرات، حسبما نقلته نيويورك تايمز.



وتوجت الفنانة فيبي بريدجرز بأربع جوائز حيث حصلت على جائزة أفضل أداء ثنائي/مجموعة بوب، مناصفة مع سزا.



وأحرزت بريدجرز أيضا جائزة أفضل أداء روك لأغنية" Not Strong Enough"، رفقة فرقتها "Boygenius"، المؤلفة من جوليان بيكر ولوسي داكوس.



من جهتها، توجت الوافدة الجديدة على الجوائز، كوكو جونز، بجائزة أفضل أداء "آر أند بي ـ Rhythm and blues"، عن أغنية "ICU" .

وحصل جاك أنتونوف على جائزة أفضل "منتج محلي ـ غير كلاسيكي"، لهذا العام، للسنة الثالثة على التوالي.



وجرى تقديم جوائز معظم الفئات التسعين إلى الفائزين بها قبل البث الرئيسي للحفل، لا خلاله.



وفاز النجم المكسيكي، بيسو بلوما، بأول جائزة غرامي له عن ترشيحه الأول والوحيد لأفضل ألبوم "موسيقى ميكسيكانا" عن عمله "Genesis".



أما جائزة أفضل أداء موسيقي أفريقي، وهي فئة جديدة تهدف إلى تسليط الضوء على التقاليد الموسيقية الإقليمية والاعتراف بـ "التسجيلات التي تستخدم تعبيرات محلية فريدة من جميع أنحاء القارة الأفريقية"، فقد عادت إلى المغنية الجنوب أفريقية، تيلا عن أغنيتها الناجحة "ووتر".



وقالت صاحبة 22 عاما، في كلمة بعد فوزها: "لم أعتقد أبدا أنني سأقول إنني فزت بجائزة جرامي عندما كان عمري 21 عامًا". "في العام الماضي قرر الله أن يغير حياتي كلها."



كما توج مغني الراب، مايك كيلر، بثلاث جوائز في حفل الغرامي، غير أنه اعتقل بعدها بساعات قليلة طرف شرطة لوس أنجلوس.



وقال المتحدث باسم الشرطة، مايك لوبيز، إن احتجاز مايك كان بسبب مشاجرة حوالي الساعة الرابعة مساء، حسبما نقلته "أسوشيتد برس".



ويظهر مقطع فيديو نشره موقع "The Hollywood Reporter"، عناصر شرطة وهم يقتادون مغني الراب مصفد اليدين مع عناصر الشرطة، الذين قادوه

وحصل الألبوم السادس لكيلر مايك "Michael"، على جائزة أفضل ألبوم راب، في حين فازت أغنيته "Scientific And Engineers" بجائزتي أفضل أغنية وأداء راب.

الحرة - دبي