بين 1967 و 2024.. عبد الناصر انتظر رابين فيما نتنياهو ينتظر السنوار

MENAFN - Alghad Newspaper) “إسرائيل في انتظار حماس” و” نتنياهو في انتظار السنوار”، قالت بعض عناوين الإعلام العبري، اليوم، بلهجة لا تخلو من السخرية، فبعد 120 يوماً من الحرب على غزة لم تتمكّن إسرائيل الدولة من حسم المعركة مع فصيل فلسطيني محاصر براً وبحراً وجواً، بعدما هزمت يوماً جيوشاً عربية في ست ساعات.كان ذلك في 1967، عندما قال الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عشية الحرب، وخلال فترة الانتظار بعد إغلاق مضائق تيران، إنه ينتظر رابين، قائد الجيش الإسرائيلي وقتذاك.في محاولة لرفع معنويات الإسرائيليين قبيل حرب 1967، كتبَ حاييم حيفر، فنان يهودي، أغنية قَلَبَ فيها العبارة:“رابين ينتظر عبد الناصر”، وهي أغنية تحمل مقولة إن الجانب الإسرائيلي لا يخاف الحرب، ولا يخشى الرئيس المصري. من وقتها جرت في النيل وفي وادي غزة مياهٌ كثيرة، وتجد إسرائيل نفسها اليوم تنتظر جواب قائد“حماس” في غزة يحيى السنوار على الصفقة المقترحة من قبل الوسطاء.تثير هذه الحالة مرارة وانتقادات لدى أوساط إسرائيلية مختلفة عبّرَ عنها الجنرال في الاحتياط يسرائيل زيف، الذي قال للقناة 12 العبرية: حقيقة أننا ننتظر السنوار، لا العكس، تعني أن الضغط العسكري عليه لم يكن كافياً، أو أن تقارير الجيش عن نجاحاته مبالغ بها”.كما عبّرَ عنها معلق الشؤون العربية في القناة، المستشرق إيهود يعاري، الذي اختار التعليق على مسألة انتظار السنوار بالقول، نقلاً عن لسان مصدر حمساوي:“لن نقبل صفقة لا توقف الحرب. إن شئتم فواصلوا تدمير ما تبقى من القطاع، وقتل المزيد من المدنيين، لكن هذا لن يمنحكم النصرَ علينا”.



صفقة تدريجية

وحسب تسريبات إسرائيلية فإن الصفقة المقترحة هي من مخرجات قمة باريس، تدريجية وتشمل عدة مراحل، تبدأ بالإفراج عن 35 محتجزاً (مسنون ونساء ومرضى)، مقابل ستة أسابيع من الهدنة يتخلّلها انسحابٌ تدريجي من المدن المركزية داخل القطاع، ولاحقاً يتم الإفراج عن بقية المحتجزين، الجنود، وأخيراً الجثامين، مقابل إفراج عن عددٍ لم يحدد بعد من الأسرى.

وحسب تسريبات إسرائيلية، تخمّن السلطات الإسرائيلية أن جواب“حماس” سيأتي عبر قطر، لا مصر، وأن تأخّره هو نتيجة خلافات بين قيادات“حماس” في الداخل والخارج. وتزعم جهات إسرائيلية أن“حماس الخارج” تُبدي مواقف متصلبة أكثر، وتطالب بضمانات دولية بوقف القتال، وعدم استهداف قيادة“حماس”، فيما تقول جهات محلية أخرى إن هذا جزءٌ من تقاسُم الأدوار والحرب النفسية.

لكن إسرائيل الرسمية، حسب تسريبات الإذاعة العبرية، ترجّح أن يصل رد“حماس” خلال أيام مركّباً، على شكل“نعم ولكن”.

فيما تنتظر إسرائيل رد“حماس”، فإن معظم أعضاء حكومتها يعارض الصفقة المقترحة كاتفاق إطار، وهذا قبل الدخول في التفاصيل، وهذه أحياناً تعقّد الأمور أكثر، فأحياناً يكون فيها الشيطان لا الله.



معارضة وزراء كثر

وكشفت القناة 13 العبرية عن معارضة عدد كبير من الوزراء لاتفاق الإطار المقترح، ونشرت مقاطعَ مسربة من مداولات الحكومة في الأمس، فمنهم من يعارض الكمّ (عدد الأسرى الفلسطينيين)، ومنهم من يتحفظ من هوية الأسرى، أو يعارض الكيف (أسرى من الوزن الثقيل).

من جهته، قال الوزير نير بركات إنه يعارض فكرة الصفقة بالتدريج، ويدعو لاستعادة كل المخطوفين دفعة واحدة، معلّلا ذلك بالقول:“لا يوجد نصف حمل”، ويبدو أنه كجهات إسرائيلية رسمية وغير رسمية تخشى مفاعيل تدفق صور الأسرى الفلسطينيين، وهم يغادرون سجونهم يرفعون شارة انتصار، فمثل هذه الصورة المتكررة تضرب معنويات الإسرائيليين، ولها تبعات نفسية عميقة صعبة ترتبط بالثقة بالنفس وبالدولة اليهودية وبالغد.

كما يتحفظ بركات من طلب“حماس” بأن يكون يوم هدنة واحد (135 محتجزاً) مقابل كل مخطوف واحد، ويعتبرها معادلة غريبة الأطوار. وأيّده وزيرُ القضاء ياريف لافين، الذي قال إنه يوافق على قول بركات، وإنه ينبغي رفض هذا الطلب.

أما وزير التربية والتعليم يوآف كيش، وهو أيضاً من“الليكود” مثل بركات ولافين، فقد سجّل معارضته للصفقة، معلّلا ذلك بالقول متسائلاً:“كيف سنحدّق بعيون عائلات الثكالى التي وعدناها بمواصلة القتال وعدم وقف الحرب.. وهذا يعني أيضاً إهمال بقية المخطوفين. علينا بصفقة دفعة واحدة”، وتبعته الوزيرة غيلا غاملئيل التي عبّرت عن رفضها للصفقة بالقول، حسب تسريبات القنوات الإسرائيلية:“لا يوجد منطق بالموافقة على شروطهم. هذا لن ينتهي أبداً”.

يضاف هؤلاء الوزراء المعارضون من“الليكود” لوزراء من أحزاب أخرى أكثر تشدّداً، أمثال سموتريتش وبن غفير، الذي هاجم الرئيس بايدن، أمس، واختار رئيس الحكومة نتنياهو الرد عليه بالتلميح، وبلطف فقط، بقول:“اتركوا لي العمل الدبلوماسي فلديّ خبرة بعض السنوات في المجال”. ليس هذا فحسب، بل قال نتنياهو، أمس، حسب التسريبات، إن إسرائيل تبذل جهوداً كبيرة لاستعادة المخطوفين، ولكن ليس بكل ثمن”، منبهاً إلى أن المجلس الوزاري المصغّر، لا مجلس الحرب، هو الذي سيقرر مصير وملامح الصفقة”، وهذه مقولة تعكس نواياه، فالمجلس الوزاري المصغر يرفض الصفقة، حسب التسريبات أعلاه، والتي قالها بعض الوزراء علانية في الأيام الأخيرة، وهذا يتكاتب مع ما قاله بعض المراقبين الإسرائيليين، يوم الجمعة الفائت، إن نتنياهو يتمنّى في سرّه أن يأتي رد“حماس” رافضاً للصفقة، كي يلقي بالكرة في ملعبها ويرتاح من الضغوط الخارجية والداخلية الدافعة نحو صفقة لا يريدها، لكونه معنياً بمواصلة الحرب لاعتبارات تتعلق ببقائه في الحكم.

ومن غير المستبعد أن تكون انتقادات بن غفير غير المسبوقة لرئيس أمريكي بالتنسيق مع نتنياهو، كي يبعث برسالة مضللة مفادها أنه راغب بصفقة، لكنه عاجز عنها لمعارضة واسعة داخل ائتلافه الحاكم.

وعلى خلفية صمت نتنياهو على بن غفير وتصريحاته المنددة ببايدن، والداعية للترانفسير، ترى صحيفة“هآرتس”، في افتتاحيتها اليوم، أن الكاهانية ظاهرة خطيرة، وأنها الوجه البشع لإسرائيل مشدّدة على أن بن غفير ونتنياهو يشكلان خطراً على مستقبل إسرائيل، ينبغي التخلص منهما إذا كنّا مجتمعاً عنده شغف بالحياة، محذرة من أن استمرارهما في الحكم يعني استمرار تدهور إسرائيل وأن مكانتها الدولية ستتحطم”.

واعتَبرَ محلل الشؤون الحزبية في الصحيفة يوسي فرطر أن تصريحات بن غفير تعكس ضعف نتنياهو الخائف، والذي اكتفى بالتلميح فقط وهو يرد على تهجّمه على بايدن الأكثر دعماً لإسرائيل في تاريخها.



حرب استنزاف



على خلفية كل ذلك، تؤكد صحيفة“يديعوت أحرونوت” العبرية، في عنوانها الرئيس، اليوم الإثنين:“طريق مسدود”، أن الفجوات كبيرة بين الطرفين، منوهة لتصميم“حماس” على وقف الحرب، ولرفض وزراء كثر للصفقة المقترحة.

وفي الأثناء، يواصل جيش الاحتلال إرسال رسائل بأشكال مختلفة غير مباشرة، مفادها أنه يخشى التورط في حرب استنزاف، ومن تبدد مكاسبه نتيجة عدم ترسيم ملامح اليوم التالي، وتحديد أهداف واقعية لبقية القتال، كما يرد على لسان معلقين عسكريين مقربين وجنرالات في الاحتياط.

ومما يثقل على الجيش عجزه عن اقتحام منطقة رفح لتكدّس مئات آلاف اللاجئين، ما يعني وجود جيب آمن وملاجئ إضافية للمقاومة، علاوة على محور فيلادلفيا، الذي يبدو أن مصر تعارض حتى الآن الاقتراب منه. وعلى خلفية ذلك، يقترح بعض المعلقين، أمثال المحلل العسكري في صحيفة“يديعوت أحرونوت” يوسي يهوشع، افتعال أزمة كبيرة للخروج من المأزق، بقوله إن هذا الوقت لوقف الانجرار، داعياً لمباغتة حاسمة: تقليص المساعدات الإنسانية، وحشر الغزيين بالزاوية، وعندها جرّ العالم لدفع الصفقة العالقة للأمام. ويضيف:“لحماس يوجد وقت.. وللمخطوفين لا يوجد، والسنوار يمارس حرباً نفسية”.

رمضان كريم

كما تخشى المؤسسة الأمنية استمرار الحرب حتى الشهر القادم، تزامناً مع شهر رمضان، الذي ستستغلّه“حماس” لإشعال الضفة الغربية وغيرها، موصيةً بمحاولة امتصاص مسبق للغضب، من خلال السماح الآن بدخول 100 ألف عامل فلسطيني للعمل داخل أراضي 48، وهذا ما ترفضه أغلبية الوزراء حتى اليوم.

في التزامن أيضاً، تتزايد المطالبات الشعبية والصحفية بالعمل على إتمام صفقة تعيد المخطوفين، وينعكس ذلك في مقال لكيرن مندر، في“يديعوت أحرونوت” نشرته باسم والدها المخطوف، إذ تؤكد فيه“واجب إسرائيل باستعادة المخطوفين الذين أهملتهم، وفشلت في حمايتهم وهم داخل غرف نومهم”.-(وكالات)