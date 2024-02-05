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إعلام عبري: 540 جنديا أصيبوا بـ”نيران صديقة” منذ بدء معارك غزة

2/5/2024 4:27:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القناة“12” العبرية، الإثنين، إن 540 جنديا أصيبوا“عن طريق الخطأ” منذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وأضافت القناة أن معلوماتها استندت على معطيات للجيش الإسرائيلي، دون مزيد من التفاصيل.
وكانت بيانات الجيش الإسرائيلي“أظهرت أنه منذ بداية الحرب أصيب 2820 جنديا، 1300 منهم منذ بداية المناورة البرية، و540 في حوادث عملياتية”، بحسب القناة العبرية.
وتابعت أنه“من بين مجمل المصابين، هناك 429 في حالة خطيرة، و731 في حالة متوسطة، و1660 في حالة خفيفة”.
وبحسب معطيات الجيش الإسرائيلي، قتل 562 جنديا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منهم 225 منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر.
(الأناضول)

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