القصيم الحديثة ومنهجية التطوير - جريدة الوطن السعودية

MENAFN - Al Watan) زرت هذا الأسبوع أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، فأهداني سموه نسخة من الكتاب الجديد (إمارة لا تتثاءب.. وطرح لا يعرف المستحيل)، والذي يتناول أحدث الأرقام والحقائق والمبادرات النوعية والإنجازات التي تعكس صورة التطور والتقدم في منطقة القصيم على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحضاري والإنساني.فقد نسج الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز خيوط التطوير في المنطقة، فأصبحت المنارة التي تتجه إليها الأنظار.يقول جيمس كوزيس وباري بوسنر في أحد محاور كتاب (تحديات القيادة) إذا أردت من أحد الإيمان بفكرة ما وتطبيقها، فإن عليك أن تكون له بمثابة القدوة في تطبيق هذه الفكرة، وعند ذلك سوف ترى النتائج المذهلة، فما من شيء يمكنه إرسال رسالة واضحة أكثر من أن تكون متواجدًا لبناء حياة الناس وصناعة مستقبلهم، وهذا ما كان يقوم به الأمير الدكتور فيصل بن مشعل في تحركاته ومبادراته ومواقفه فقد وضع معيارًا مرتفعًا للأداء والفاعلية والنتائج، وطبق هذا المعيار على نفسه في أقواله وأفعاله ومواقفه ومبادراته وأدائه ورسخ هذا المبدأ ليكون قدوة.هذه المعيارية في الأداء والفاعلية هي التي مكنت منطقة القصيم من أن تحتل موقعًا متقدمًا على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والتنموي.فالأمير الدكتور فيصل بن مشعل يمتلك رؤية واضحة واستشرافًا مستقبليًا لما سوف تكون عليه النتائج، فقد كان يريد لمنطقة القصيم أن تكون صورة زاهية ومشرقة والمكان الملائم للنجاح.فعندما ننظر للمشروعات الكبيرة والإنجازات الحيوية والآمال والتطلعات والطموحات اللا محدودة ندرك حجم التبدلات والتغيرات المتسارعة التي غيرت وجه المنطقة، وحققت تمدنًا وتحولًا نوعيًا على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والثقافية والحضارية والإنسانية.فالأمير الدكتور فيصل بوصفه إنسانًا لديه نزعة التطوير أحدث تغييرًا نوعيًا بمهارة وكفاءة عالية، وذلك من خلال تطبيق رؤية 2030 على الواقع، وهنا تتجلى قدرة وكفاءة برنامج التحول الوطني رؤية 2030.فالتحولات والتغيرات الإيجابية التي يقودها الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أفضت إلى نقلات نوعية وتحول حضاري تجاوز حجم الإنجاز إلى حجم الطموح.فالأمير الدكتور فيصل بن مشعل مفكر اجتماعي ومطور ومجدد في آن واح، يقدم منظورًا شاملًا ومتماسكًا للتجديد والتطوير في إطاره المعاصر والذي يلبي حاجة مجتمع القصيم كمجتمع حيوي وخلاق وذا تركيبة فريدة جبل على الرقي و التطور.وربما يمر المؤرخون على حركة التحول الحضاري الذي تمر به منطقة القصيم في ظل رؤية 2030 مرورًا عابرًا في الوقت الذي يجب أن تحظى فيه بمزيد من اهتمام الباحثين في علم الاجتماع الحضاري والثقافي، [فالتقدم السريع الذي يحدث في مجالات الحياة يرجع للاستفادة الواعية من منجزات التقدم العلمي والكشوفات التقنية الحديثة الأكثر تطورًا والتي يصاحبها تقدم عام مواز في الافكار والقيم والأخلاق الاجتماعية والمعاني الثقافية تضع التطورات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية في إطار واحد].هذه النقلة الحضارية النوعية، حققت تمدنًا وتحولًا اجتماعيًا باهرًا، وأفسحت المجال للتقدم العلمي والتكنولوجي، وخلقت انسجامًا ما بين قيم الانتماء الديني والوطني، وقيم الانفتاح الإنساني، تحولت فيه العلاقة ما بين التقليد والحداثة، إلى تفاعل خلاق، فقد قام الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بسلسلة من المبادرات وأظهر اهتمامه الشخصي والكبير بمنظومة التطوير الشامل، فكانت الإنجازات التي كانت في أمس قريب في مستوى الأحلام صارت اليوم في متناول اليد.فالقصيم منطقة فريدة وملهمة، حازت تقدمًا نوعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وحضاريًا يبهر الأبصار كمنطقة تضم تراثًا ضخمًا ومدنية زاهية فقد كانالأمير الدكتور فيصل وراء كل مظاهر الرقي والتقدم التي تشهدها منطقة القصيم اليوم. فقد قام بدور بارز في نهضة القصيم الحديثة عبر سلسلة من النقلات النوعية والإضافات الجديدة والتي شكلت نقطة تحول في تاريخ القصيم الحديث، فهو مزيج من الإنسانية والتوهج يتحلى بشخصية قيادية شاملة وإنسانية فذة وبقدرات شخصية استثنائية، لديه قدرة عالية على الانفتاح على مختلف الأطياف والشرائح الاجتماعية تتملكه غريزة الانجذاب نحو الإنجازات، يتحرك في عدة جهات وجبهات في وقت واحد فأثمن ما لديه الوقت والمعرفة والتجربة وينفقها في التطوير.فالقصيم التي نعرفها اليوم تضيف كل يوم فكرة نوعية جديدة نقلت النظريات والتقنيات الحديثة وغرستها، في جذر المؤسسات العلمية والثقافية والاقتصادية والحضارية والإنسانية، فتجلت في القصيم ملامح المنطقة النموذجية في أجمل صورها فقد رسخت مفهوم الدور الاجتماعي والحضاري لرأس المال، والذي على ضوئه انطلقت برامج التطوير المجتمعية والحضارية والإنسانية، وكان لها تأثيرها الواضح في الفضاء المجتمعي بشكل عام.فسرُّ تقدم هذه المنطقة يكمن في موقعها الجغرافي ومركزها الحضاري وواقعيتها وفكرها العصامي، وقبل ذلك أفكار الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الخلاقة

واستراتيجيته التطويرية ونقلاته النوعية. لقد فعل ما كان بوسع قائد نموذجي ملهم أن يفعله، فقد كانت لديه القدرة على الابتكار واستبصار الحقائق ومهارة الإنجاز. فقد كان يتنقل في رحلة ميدانية ما بين مدن وقرى وهجر منطقة القصيم، لفتح آفاق جديدة للتطوير وإحداث فارق نوعي في النتائج فقد كانت لديه المهارة الفائقة في رفع المعدلات والمعنويات والمهارات وتحفيز الأداء وقد حققت زياراته الميدانية فارقًا نوعيًا في الأداء والإنتاجية.

فالأمير الدكتور فيصل بن مشعل بعيد النظر عميق التفكير واسع الاطلاع، قدم إنجازات باهرة ومتلاحقة وكان القوة الدافعة وراء تفوق منطقة القصيم. وهذا ما مكّن منطقة القصيم من أن تحتل مكانة متقدمة، فالوعي والوفرة المادية مكنت القطاع الخاص من إحداث تحولات كبرى ونقلات نوعية في منطقة القصيم.

لقد كرس الأمير الدكتور فيصل بن مشعل مبدأ المبادرات المجتمعية والإنسانية وشجع هذين المبدأين في مجتمع القصيم وعند ذلك تتابعت المبادرات والمشاركات المجتمعية ورسخ ثقافة المجالس المفتوحة والديوانيات الكبيرة ، والتي هي جزء من ثقافة القصيم وهي تقليد قديم وعريق ومكون من مكونات الحياة الاجتماعية.