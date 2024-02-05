تاسك تستضيف ندوة عبر الإنترنت وتصدر دليلاً حول برنامج نطاقات وإدارة العلاقات الحكومية في السعودية

MENAFN - AETOSWire) كشفت دراسة أجرتها تاسك للتوظيف، شركة التوظيف الرائدة في المنطقة، على سوق التوظيف السعودية أن الوصول إلى النطاق الأخضر مع الاستمرار بتوظيف المواهب الوافدة شكل التحدي الرئيسي للشركات في العديد من القطاعات.

واستضافت تاسك ندوة عبر الإنترنت بعنوان "تسهيل نقل الموظفين للوصول إلى النطاق الأخضر في المملكة العربية السعودية"، وذلك في إطار سعيها لتصحيح المفاهيم الخاطئة المتعلقة ببرنامج نطاقات وتوظيف الخبرات الخارجية. وشهدت الندوة مشاركة عدد من خبراء قطاع التوظيف.

وكانت تاسك قد أصدرت في وقت سابق دليلاً باللغات الثلاث، العربية والإنجليزية والصينية، لمساعدة الشركات على فهم الأنظمة الحكومية الإلزامية بهدف تسهيل عملها. حيث تركز تاسك، التي قدمت المساعدة لأكثر من 40 شركة محلية وعالمية على تأسيس أعمالها بنجاح في المملكة العربية السعودية، على شرح وتبسيط برنامج نطاقات ومفهوم التوطين لأصحاب الشركات في المملكة.

كما أعلنت تاسك عن افتتاح مكتبها الجديد في الرياض لمساعدة الشركات التي تتطلع إلى توسيع نشاطها داخل المملكة، وذلك من خلال فريق عملها المتمكن الذي تضاعف حجمه ثلاث مرات خلال عامين لمواكبة حاجات الشركات في السعودية التي تشهد توسعاً في نشاطها وقوة عملها على المستوى العالمي. وتعتبر هذه الخطوة دليلاً على الإقبال المتزايد على سوق العمل في السعودية.

وخلال مداخلته أثناء الندوة، قال عبد الله الحربي، الخبير في مجال الموارد البشرية والتوظيف: "تشهد الأنظمة المتعلقة بالموارد البشرية تطوراً مستمراً كجزء من التحولات التي تشهدها السعودية لتحقيق رؤية 2030. ولا يقتصر هذا التطور على الأنظمة المتعلقة بتوطين الوظائف، والتي تعد من أهم مبادرات وزارة الموارد البشرية، بل يشمل أيضاً كل ما يتعلق بحقوق العاملين وأصحاب الشركات. لذلك، من الضروري أن تواكب الشركات بشكل دائم أحدث التطورات في هذا المجال".

تعتبر المملكة العربية السعودية سوقاً مزدهرة للشركات التي ترغب في التوسع، وذلك لما تحظى به من موقع استراتيجي واقتصاد متنامي إضافة إلى المزايا التي تقدمها الجهات الحكومية لدعم الأعمال. إلا أن البيئة التنظيمية المتطورة، تحتم على الشركات ضمان حسن سير عملها بما يتوافق مع الأنظمة الجديدة. كما سلطت تاسك الضوء بشكل خاص على إنشاء وإدارة المنصات الحكومية الإلزامية للشركات، والتي تضمن تقديم الخدمات بسرعة وسهولة، وأهمية ضمان حسن سير العمل على هذه المواقع في ظل متطلبات برنامج نطاقات الذي يلزم الشركات بالمشاركة في التوطين.

وفي تعليقه على افتتاح المكتب الجديد، قال ماهيش شاهدادبوري، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تاسك: "يشكل افتتاح المكتب الجديد في الرياض خطوة مهمة للشركة وتأكيداً على التزامنا بتوفير خدمات مميزة لسكان المملكة التي تشهد تطوراً مستمراً. كما تهدف هذه الخطوة لمواكبة الأهداف المستقبلية للمملكة وصولاً لتحقيق رؤية المملكة 2030. وتأتي هذه الخطوة بعد حصول شركة تاسك في المملكة العربية السعودية على جائزة أفضل مكان للعمل تأكيداً على التزامنا المستمر بتوفير أماكن عمل ملهمة. كما نسعى لتحقيق الريادة من خلال خدماتنا، والاستعداد للتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه الشركات والموظفين في المملكة."

وأوضحت تاسك في دليلها المزايا التي يمكن أن تستفيد منها الشركات التي تلتزم ببرنامج نطاقات والتي تتراوح من التوظيف العالمي، وتبسيط إجراءات الحصول على التأشيرات، والتأشيرات عبر الإنترنت، وتجديد تصاريح العمل؛ على سبيل المثال لا الحصر. ونظراً للفرادة التي تتسم بها أنظمة المملكة، يلعب الخبراء مثل تاسك دوراً مهماً في مساعدة الشركات على التعامل مع أنظمة العمل في المملكة. ففي حين يسعى أصحاب العمل الأجانب لمواكبة أنظمة العمل في المملكة وتحقيق أهداف التوطين، لا يزال هناك العديد من الذين يعملون في نطاق أخضر منخفض مما يتطلب منهم الكثير من العمل لرفع المستوى للحصول على مزايا إضافية من خلال الوصول إلى النطاق الأعلى.

من جانبه، قال أنيل سينغ، المسؤول الإقليمي لشركة تاسك: "نعمل على تحسين خدماتنا في مجال التوظيف والاستعانة بالخدمات الخارجية لمواكبة الاحتياجات الفريدة لهذه المنطقة التي تشهد نمواً مستمراً. قد يبدو استقدام المواهب الوافدة إلى المملكة عملية صعبة، ولكن أتمتة المعاملات الحكومية للشركات أسهمت في تبسيط الإجراءات. وتلعب منصة قوى تحديداً دوراً بالغ الأهمية في تخطيط النطاقات وتحسين بيئة العمل بشكل فعال، حيث تتيح المتابعة المنتظمة لهذه المنصة للمؤسسات الحفاظ على البقاء ضمن النطاق الأخضر المتوسط، بالإضافة إلى سهولة الإجراءات. وفي بيئة تنظيمية متطورة، يتعين على الشركات مواكبة آخر المستجدات والتواصل الدائم مع الحكومة للاطلاع على أي تغييرات في الإجراءات المتعلقة بقطاع معين".

وخلال عرضه للأرقام المهمة التي توضح مدى نجاح برنامج نطاقات، أضاف عبد الله الحربي أن أكثر من 700000 سعودي عثروا على وظائف مناسبة في إطار البرنامج وارتفع معدل توظيف السعوديين في القطاع الخاص مؤخراً من 13% إلى 17%. كما تضاعفت أعداد النساء العاملات في القطاع الخاص في السنوات القليلة الماضية مما يجعل من برنامج نطاقات مبادرة مهمة لكل من المملكة والشركات.

وقد أوصى الخبراء المشاركون في الندوة بضرورة قيام الشركات العالمية بالبحث ضمن المواهب المتاحة داخل المملكة للعثور على المرشح المناسب قبل الاستعانة بالمواهب من خارج المملكة. كما أوصى الخبراء اللجنة بتوفير برامج تدريب أكاديمية للسعوديين للمساعدة في الحفاظ على مستويات إنتاجية عالية بما يتوافق مع أهداف التوطين.

حول تاسك

تحتفل تاسك بمرور 16 عاماً من الخبرة في توفير أفضل المواهب التي تحتاجها الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعد واحدة من الشركات الرائدة في مجال التوظيف والاستعانة بالخدمات الخارجية.

يضم فريق تاسك أكثر من 300 موظف وأكثر من 5500 مزود يقدمون خدماتهم لأكثر من 450 عميل حالياً، وتمتلك الشركة مكاتب في دبي والرياض وأبوظبي والدوحة وبنغالور.