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83% من طلبات التركز الاقتصادي للاستحواذ

2/5/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) سجلت طلبات التركز الاقتصادي في العام الماضي انخفاضا بنسبة 2.27%، حيث بلغت الطلبات 313 طلبًا، مقابل 316 طلبًا لعام 2022، وتصدرت قرارات عدم الممانعة طلبات التركز الاقتصادي بـ172 قرارًا، وحلت قرارات عدم وجوب إبلاغ ثانيًا بـ128 قرارًا، وطلبات تحت الدراسة ثالثًا بـ10 قرارات، و3 قرارات لطلبات موافقة مشروطة رابعًا، في وقت ارتفعت طلبات الشركات المدرجة بالسوق السعودي إلى 28%.
طلبات الاستحواذ
كشف تقرير الهيئة العامة للمنافسة، سيطرة طلبات الاستحواذ على النصيب الأكبر من التركزات الاقتصادية بـ83%، وحلت طلبات المشروعات المشتركة ثانيًا بـ14%، وطلبات الاندماج ثالثًا بـ2%، إلى جانب الموافقة على تسجيل وكالة سيارات إضافية واحدة، وتصدرت العلاقة الأفقية بين المنشآت التجارية، تصنيف التركزات الاقتصادية حسب العلاقة بين المنشآت بـ50%، وحلت العلاقة التكتلية ثانيًا بـ33%، والعلاقة الرأسية ثالثًا بـ17%.
صدارة القطاعات
تصدر قطاع الصناعة التحويلية التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية، حيث بلغت إجمالي الطلبات 40 طلبًا من أصل 175 طلبًا بـ23%، وحل قطاع المعلومات والاتصالات ثانيًا، بإجمالي 29 طلبًا بـ17%، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية ثالثًا، بإجمالي 12 طلبًا بـ8%، والأنشطة المالية والتأمين رابعًا، بإجمالي 14 طلبًا بـ7%، فيما بلغ إجمالي القطاعات الأخرى 46%.
صفقات الشراء
بلغت طلبات التركز الاقتصادي التي تكون المنشأة أحد أطراف الصفقة 57%، منها 36% جميع أطراف الصفقة منشآت محلية، و21% أحد أطراف الصفقة منشأة محلية، وبلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجودًا وتأثيرًا في السوق المحلي 43%، وارتفعت طلبات المشروعات المشتركة للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محليًا والآخر أجنبيًا 60%.
صدارة المناطق
تصدرت منطقة الرياض طلبات التركز الاقتصادي على مستوى مناطق المملكة بـ58 صفقة، وحلت مكة المكرمة ثانيًا بـ20 صفقة، والشرقية ثالثًا بـ19 صفقة، وعسير رابعًا بصفقتين، والقصيم خامسًا بصفقة وحيدة.
استهداف القطاعات
سيطر قطاع المعلومات والاتصالات على أكثر القطاعات المستهدفة من قبل الشركات الأجنبية بـ32%، وحل قطاع الصناعات التحويلية ثانيًا بـ27%، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات، والدراجات النارية ثالثًا بـ19%، والأنشطة المهنية والعلمية والتقنية رابعًا بـ13.5%، والقطاعات الأخرى خامسًا بـ8%.
- %2 انخفاض طلبات التركز الاقتصادي.
- %83 من الطلبات للاستحواذ.
- 313 طلبات التركز الاقتصادي.
- 172 قرار عدم الممانعة.
- %28 ارتفاع طلبات الشركات المدرجة.
- الرياض الأكثر طلبات تركز اقتصادي.
- %57 طلبات محلية.
- %43 طلبات أجنبية.
أكثر القطاعات المستهدفة
- المعلومات والاتصالات 32%.
- الصناعات التحويلية 27%.
- الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات 19%.
- المهنية والعلمية والتقنية 13.5%.
- القطاعات الأخرى 8%.
أكثر المناطق طلبات
- الرياض 58.
- مكة المكرمة 20.
- الشرقية 19.
- عسير 2.
- القصيم 1.

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