58% نمو بسوق أنابيب البولي إيثيلين بالمملكة

(MENAFN
- Al Watan) بلغ حجم سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة العربية السعودية 271.300 طن في عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، ويتوقع أن يصل السوق إلى 428.900 طن بحلول عام 2032، مما يظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% خلال الفترة 2024-2032، ويصل حجم النمو الإجمالي في الإنتاج خلال 1- سنوات 58%.
وذكر تقرير لمجموعة IMARC المتخصصة بأبحاث السوق بأن المملكة تشهد تحضرا سريعا ومشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية، مدفوعة بمبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، وتشمل أنشطة البناء هذه المباني السكنية والتجارية والصناعية، فضلا عن البنية التحتية الحيوية مثل شبكات إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي ومشاريع الري، وأنابيب البولي إيثيلين المعروفة بمتانتها ومقاومتها للتآكل وسهولة التركيب، هي الخيار المفضل لمختلف التطبيقات حيث تخلق أنشطة البناء الواسعة والتوسع الحضري في البلاد طلبا ثابتا وكبيرا على أنابيب البولي إيثيلين، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من نمو البنية التحتية في البلاد. التنويع الاقتصادي
يعد التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة العربية السعودية من العوامل المترابطة التي تدفع الطلب الكبير على أنابيب البولي إيثيلين. في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، فإنها تستثمر بشكل كبير في صناعات مثل التصنيع والبتروكيماويات والبناء. وتتطلب هذه الصناعات المتنامية أنظمة أنابيب فعالة وموثوقة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك النقل الكيميائي والعمليات الصناعية وتطوير البنية التحتية. تفضل أنابيب البولي إيثيلين لتعدد استخداماتها ومقاومتها للتآكل الكيميائي وقدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل. وأدى التوسع في القطاع الصناعي، مدفوعا بالتنويع الاقتصادي، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على أنابيب البولي إيثيلين كحل أنابيب فعال من حيث التكلفة ويمكن الاعتماد عليه، مما يدفع نمو السوق في المملكة. أبرز المشاريع
تعد إمدادات المياه أكبر قطاع تطبيقات في سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة بسبب تركيز البلاد على تحسين البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تطوير شبكات إمدادات المياه، الأمر الذي يتطلب حجما كبيرا من أنابيب البولي إيثيلين لتلبية الطلب المتزايد على توزيع المياه النظيفة والموثوقة. اتجاهات السوق
يمثل التركيز المتزايد على الاستدامة والود البيئي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو سوق أنابيب البولي إيثيلين في جميع أنحاء المملكة. هذا مدفوع في المقام الأول بالوعي البيئي واللوائح التي تقود نمو السوق. أصبحت أنابيب البولي إيثيلين، المعروفة بقابليتها لإعادة التدوير والحد الأدنى من التأثير البيئي، خيارا مفضلا للمشاريع الواعية بيئيا.
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