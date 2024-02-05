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58% نمو بسوق أنابيب البولي إيثيلين بالمملكة

2/5/2024 4:21:05 AM
(MENAFN- Al Watan) بلغ حجم سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة العربية السعودية 271.300 طن في عام 2023. وبالنظر إلى المستقبل، ويتوقع أن يصل السوق إلى 428.900 طن بحلول عام 2032، مما يظهر معدل نمو سنوي مركب بنسبة 5.1% خلال الفترة 2024-2032، ويصل حجم النمو الإجمالي في الإنتاج خلال 1- سنوات 58%.
وذكر تقرير لمجموعة IMARC المتخصصة بأبحاث السوق بأن المملكة تشهد تحضرا سريعا ومشاريع طموحة لتطوير البنية التحتية، مدفوعة بمبادرة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على عائدات النفط، وتشمل أنشطة البناء هذه المباني السكنية والتجارية والصناعية، فضلا عن البنية التحتية الحيوية مثل شبكات إمدادات المياه وأنظمة الصرف الصحي ومشاريع الري، وأنابيب البولي إيثيلين المعروفة بمتانتها ومقاومتها للتآكل وسهولة التركيب، هي الخيار المفضل لمختلف التطبيقات حيث تخلق أنشطة البناء الواسعة والتوسع الحضري في البلاد طلبا ثابتا وكبيرا على أنابيب البولي إيثيلين، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من نمو البنية التحتية في البلاد.
التنويع الاقتصادي
يعد التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة العربية السعودية من العوامل المترابطة التي تدفع الطلب الكبير على أنابيب البولي إيثيلين. في الوقت الذي تسعى فيه المملكة إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفط، فإنها تستثمر بشكل كبير في صناعات مثل التصنيع والبتروكيماويات والبناء. وتتطلب هذه الصناعات المتنامية أنظمة أنابيب فعالة وموثوقة لمختلف التطبيقات، بما في ذلك النقل الكيميائي والعمليات الصناعية وتطوير البنية التحتية. تفضل أنابيب البولي إيثيلين لتعدد استخداماتها ومقاومتها للتآكل الكيميائي وقدرتها على التعامل مع مجموعة واسعة من السوائل. وأدى التوسع في القطاع الصناعي، مدفوعا بالتنويع الاقتصادي، إلى زيادة الطلب بشكل كبير على أنابيب البولي إيثيلين كحل أنابيب فعال من حيث التكلفة ويمكن الاعتماد عليه، مما يدفع نمو السوق في المملكة.
أبرز المشاريع
تعد إمدادات المياه أكبر قطاع تطبيقات في سوق أنابيب البولي إيثيلين في المملكة بسبب تركيز البلاد على تحسين البنية التحتية للمياه، بما في ذلك تطوير شبكات إمدادات المياه، الأمر الذي يتطلب حجما كبيرا من أنابيب البولي إيثيلين لتلبية الطلب المتزايد على توزيع المياه النظيفة والموثوقة.
اتجاهات السوق
يمثل التركيز المتزايد على الاستدامة والود البيئي أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نمو سوق أنابيب البولي إيثيلين في جميع أنحاء المملكة. هذا مدفوع في المقام الأول بالوعي البيئي واللوائح التي تقود نمو السوق. أصبحت أنابيب البولي إيثيلين، المعروفة بقابليتها لإعادة التدوير والحد الأدنى من التأثير البيئي، خيارا مفضلا للمشاريع الواعية بيئيا.

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