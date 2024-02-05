لا حظر واردات جديدا في الحزمة التالية من العقوبات الأوروبية على روسيا

MENAFN - Al-Borsa News) قال دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي إن المفوضية الأوروبية لن تضيف أي حظر جديد على الواردات في الحزمة التالية من العقوبات على روسيا، بينما يأخذ اقتراح الحزمة الثالثة عشرة شكله النهائي.

وتريد المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد إقرار مجموعة جديدة من الإجراءات سريعا في ظل اقتراب حلول الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي لأوكرانيا يوم 24 فبراير.

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وعلى الرغم من دعوات بعض دول الاتحاد الأوروبي لحظر المزيد من الصادرات الروسية مثل الألومنيوم، فإن المفوضية ستقترح حزمة تأمل أن تثير الحد الأدنى من النقاش بين الدول الأعضاء ليتسنى إقرارها سريعا.

ويتعين على الدول الأعضاء التصويت بالإجماع لاعتماد عقوبات جديدة.

وقال دبلوماسي“سيكون هناك مئات من القوائم... الكيانات والأفراد. لا توجد أسماء (شركات) كبيرة”.

وأضاف أن اقتراح المفوضية، الذي قد يصدر في الساعات المقبلة- سيوسع أيضا قائمة الشركات الروسية التي لا تستطيع نظيراتها في الاتحاد الأوروبي بيع السلع ذات الاستخدام المزدوج لها.

والسلع ذات الاستخدام المزدوج هي التي يمكن أن تستخدم في الحياة العادية وكذلك في ساحة المعركة لصنع أسلحة مثل الطائرات المسيرة.

وأضافت المصادر أنه بمجرد إقرار حزمة العقوبات الثالثة عشرة، ستقترح المفوضية سريعا المجموعة الرابعة عشرة من الإجراءات التي يمكن أن تشمل حظر استيراد مواد جديدة.

وحظر الاتحاد الأوروبي بالفعل العديد من السلع مثل واردات النفط الروسي المنقولة بحرا، وفي الآونة الأخيرة الألماس.

وتعتقد بروكسل بأنه لم يتبق سوى القليل الذي يمكن لدول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق عليه بالإجماع، مع استبعاد فرض عقوبات على الوقود النووي والغاز الطبيعي المسال الروسي في الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يتبنى الاتحاد الأوروبي عما قريب قانونا يمثل الخطوة الأولى لتخصيص أرباح الأصول الروسية المجمدة التي تبلغ قيمتها 300 مليار يورو، وأغلبها في أوروبا، لتمويل إعادة إعمار أوكرانيا. وقد يصل ذلك إلى نحو 15 مليار يورو على مدى أربع سنوات.





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