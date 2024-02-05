الصين تدخل ميدان الشرائح الدماغية.. وتنافس شركة إيلون ماسك

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الصين دخولها سباق زرع شرائح في أدمغة البشر لتنافس شركة“نيورالينك” التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وكشفت الصين عن جدول زمني لتطوير ما أطلقت عليه اسم مشروع“واجهة الدماغ والكمبيوتر”، والذي يهدف إلى إطلاق منتجات تتمحور حول هذه الشرائح الدماغية في وقت مبكر من عام 2025، وفق البيان الصحفي الصادر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الأسبوع الماضي.

موضوعاتالتضخم في تركيا يقفز خلال يناير مختبراً عزيمة محافظ المركزي الجديد غياب الاكتتابات الكبرى يهبط بقيمة طروحات الشرق الأوسط 51% في 2023 تكنولوجيا تبديل البطاريات الصينية قد تساعد السيارات الكهربائية في أمريكا

ونقلت صحيفة“ذا صن” تقريرا لموقع“غيزمودو” التقني، أورد بيان الوزارة الصينية والتي قالت إن بكين تسعى في السنوات القادمة لتطوير مجموعة من منتجات“واجهة الدماغ والكمبيوتر” مثل“نيورالينك”.

وأضافت الوزارة:“تهدف الصين إلى تحقيق اختراقات في التقنيات مثل دمج الدماغ والكمبيوتر، والرقائق الشبيهة بالدماغ، والنماذج العصبية الحاسوبية للدماغ”.

وفي العام الماضي، افتتحت الحكومة الصينية مختبرا يضم 60 شخصا يركز بالكامل على واجهات الدماغ والكمبيوتر، وفقا لتقرير“غيزمودو”.

وقدمت جامعة“تيانجين” بالتعاون مع شركة إلكترونيات صينية في عام 2019، شريحة أطلق عليها اسم“براين تاكر”، بمقدورها فك تشفير الإشارات العصبية لتطبيقات مختلفة، مثل التكنولوجيا المساعدة والأطراف الاصطناعية العصبية.

وكان ماسك قد قال أواخر الشهر الماضي إن أول مريض من البشر خضع لزراعة شريحة دماغية من التي تنتجها“نيورالينك”، وإنه يتعافى بشكل جيد.

وأضاف في منشور على منصة التواصل الاجتماعي (إكس):“تظهر النتائج الأولية رصد زيادة الخلايا العصبية على نحو واعد”.

ويصف المعهد الوطني للصحة الخلايا العصبية بأنها خلايا تستخدم الإشارات الكهربائية والكيميائية لإرسال المعلومات عبر الدماغ وإلى الجسم.

وكانت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية قد منحت“نيورالينك” العام الماضي تصريحا لإجراء أول تجربة لها لاختبار زرع الشريحة في دماغ إنسان.

وأفادت“نيورالينك” على موقعها الإلكتروني بأن الشريحة ستمكّن الأشخاص المصابين بالشلل الرباعي من التحكم في الأجهزة بتفكيرهم.





المصدر: