المصرية للتأمين التعاونى تستهدف 2.5 مليون عميل بـمتناهى الصغر العام المقبل

تخطط الجمعية المصرية للتأمين التعاونى“CIS” لتنفيذ استراتيجية طموحة للنمو خلال العام الحالى.

وقال مصطفى أبوالعزم، العضو المنتدب للجمعية المصرية للتأمين التعاونى، إن الاستراتيجية ترتكز على بعض المحاور، أبرزها صقل مهارات الكوادر البشرية بالجمعية، واستكمال خطة التحول الرقمى، إضافة إلى طرح المنتجات الجديدة والتوسع الجغرافى، والتوسع فى التعاقدات مع البنوك وجمعيات التمويل المختلفة لزيادة حجم أعمال الجمعية بفرع تأمينات الضمان.

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وأضاف أبوالعزم لـ”البورصة”، أن الاستراتيجية تستهدف المساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية، إضافة إلى توفير التغطيات التأمينية اللازمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تعاقدات تم توقيعها، وأخرى سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وجمعيات تمويل بالسوق المصرية.

وأوضح أن محفظة التأمين متناهى الصغر بالجمعية بلغت 26 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى، ونحو 21.3 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، وتابع أبوالعزم:“نستهدف 60 مليون جنيه أقساطا بنشاط التأمين متناهى الصغر بنهاية شهر يونيو المقبل”.

وقال إن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تخدم حاليا 600 ألف عميل بمتناهى الصغر، وتستهدف الوصول بهم إلى 2.5 مليون عميل بنهاية العام المالى المقبل 2024-2025.

وأضاف أن نجاح منظومة المشروعات الصغيرة والمتوسطة يكتمل بوجود تأمين يحمى التمويل للمشروعات لكونه الظهير الاستيراتيجى، كما أنه أصبح ضرورة حتمية، فضلاً عن دوره الحيوى الداعم لتلك الأنشطة والمحافظة على استمراريتها حال تعرضها لأى أخطار بما يضمن عدم تخلف هذه المشروعات عن الإنتاجية، وكذا استمرارية قدرتها على السداد.

وأشار إلى أن الجمعية تعاقدت مؤخرا مع البنك الأهلى المصرى لضمان مخاطر عدم السداد لقروض صغيرة بقيمة 110 ملايين جنيه، وذلك فى إطار التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تجديد تعاقد البنك الزراعى لضمان مخاطر عدم سداد تمويلات جديدة.

وأوضح أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى بصدد تصميم منتج للتأمين الزراعى، وإرساله للهيئة العامة للرقابة المالية بغرض اعتماده وترويجه بالسوق قبل نهاية العام المالى الجارى، إضافة إلى التوسع فى ترويج وثيقة الحوادث الشخصية لعملاء متناهى الصغر.

وتابع أبوالعزم:“ندرس حاليا تجارب الأسواق العربية والإقليمية وفى المقدمة منها سوق التأمين السودانى للاستفادة منها عند طرح هذا المنتج الجديد”.

وأشار إلى أن الجمعية بصدد وضع خطة تسويقية مرنة ورفع أسعار الوثائق لتتناسب مع تكلفتها وضغوطات المصروفات المتوقعة، بالإضافة إلى عمل مسح دورى للسوق ودراسات على احتياجات العملاء.

وحققت الجمعية المصرية للتأمين التعاونى أقساطا تأمينية بقيمة تصل 239.7 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى، مقابل 193.3 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى بنمو 24%.

وتستهدف الجمعية تحقيق إجمالى أقساط مباشرة بقيمة 600 مليون جنيه خلال العام المالى الجارى 2023-2024، بمعدل نمو سنوى مستهدف 33%، وبلغت فاتورة اللتعويضات المسددة للعملاء خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 70 مليون جنيه، مقابل 32 مليون جنيه بنمو 118%.

وبلغت استثمارات الجمعية المصرية للتأمين التعاونى، نحو 1.1 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، ومن المستهدف زيادتها إلى 1.5 مليار جنيه خلال عامين، وذلك عبر اختيار أفضل الأوعية المضمونة وأكثرها تحقيقاً للعوائد، والتى تؤدى بالتبعية إلى زيادة عوائد الاستثمار بالجمعية.

ويصل رأس المال المدفوع للجمعية حالياً إلى 66.6 مليون جنيه، حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى.

وقال أبو العزم، إن الجمعية تخطط خلال الفترة المقبلة لتدعيم شبكتها الجغرافية البالغة 14 فرعاً من بينها المقر الرئيسى، حيث تدرس التوسع فى الوجه القبلى عبر تدشين فرع جديد سيتم افتتاحه منتصف الشهر الجارى بإحدى المحافظات.

وأضاف أبوالعزم:“يجرى تحديث كل الفروع الجغرافية بصفة مستمرة لمواكبة جميع المستجدات الاقتصادية مع ربطها بالفرع الرئيسى للجمعية”.

وأضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى تقوم بصفة دورية بتحليل بيانات السوق لمعرفة محددات النمو ومتطلبات السوق وعلى رأسها الاستمرار فى التحول الرقمى لتبسيط تسويق وتكاليف التأمين وضمان توزيعه بأقل مصروفات إدارية.

وأوضح أن الجمعية جددت اتفاقيات الإعادة للعام الحالى بنجاح بالرغم من تشدد أسواق إعادة التأمين العالمية، وذلك نتيجة لجودة النتائج والسياسة الاكتتابية التى تنتهجها بما يحافظ على مكتسباتها على مدار السنوات السابقة وبما يتوافق مع خطة وسياسات إعادة التأمين.