ارتفاع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من ضعف الين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من ضعف الين مقابل الدولار، ومن المكاسب التي حققتها“وول ستريت” نهاية الأسبوع الماضي بعد بيانات الوظائف القوية، وتوقعات خفض الفائدة.
وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.54% عند 36354 نقطة، كما ارتفع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.67% إلى 2556 نقطة.
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وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 0.720%، في أكبر تحرك يومي منذ الرابع والعشرين من يناير.
وذكر“أتارو أوكومورا” كبير الاستراتيجيين لدى“إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز”: هناك وجهة نظر مفادها أنه إذا تباطأت وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سيكون هناك مجال أكبر لبنك اليابان لرفع الفائدة، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.
وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلاً: أنه يريد الانتظار حتى يصبح أكثر ثقة في تراجع التضخم بشكل مستدام قبل خفض الفائدة.
وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر“أو جيبون بنك” لنشاط الخدمات في اليابان إلى 53.1 نقطة في يناير من 51.5 نقطة المسجلة في ديسمبر.
واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 148.32 ين، بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم إلى 148.82 ين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107809820
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