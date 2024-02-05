ارتفاع الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من ضعف الين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم اليابانية في أولى جلسات الأسبوع بدعم من ضعف الين مقابل الدولار، ومن المكاسب التي حققتها“وول ستريت” نهاية الأسبوع الماضي بعد بيانات الوظائف القوية، وتوقعات خفض الفائدة.

وأغلق مؤشر“نيكي” الجلسة مرتفعًا 0.54% عند 36354 نقطة، كما ارتفع أيضًا المؤشر الأوسع نطاقًا“توبكس” 0.67% إلى 2556 نقطة.

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وارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 6.5 نقطة أساس إلى 0.720%، في أكبر تحرك يومي منذ الرابع والعشرين من يناير.

وذكر“أتارو أوكومورا” كبير الاستراتيجيين لدى“إس إم بي سي نيكو سيكيورتيز”: هناك وجهة نظر مفادها أنه إذا تباطأت وتيرة خفض الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، سيكون هناك مجال أكبر لبنك اليابان لرفع الفائدة، وذلك حسبما نقلت“رويترز”.

وصرح رئيس الاحتياطي الفيدرالي“جيروم باول” في مقابلة خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي قائلاً: أنه يريد الانتظار حتى يصبح أكثر ثقة في تراجع التضخم بشكل مستدام قبل خفض الفائدة.

وعن البيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر“أو جيبون بنك” لنشاط الخدمات في اليابان إلى 53.1 نقطة في يناير من 51.5 نقطة المسجلة في ديسمبر.

واستقرت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية عند 148.32 ين، بعدما ارتفعت في وقت سابق اليوم إلى 148.82 ين للمرة الأولى منذ أواخر نوفمبر.





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