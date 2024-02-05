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كيف تستفيد من مبادرة بيع العقارات بالدولار؟

2/5/2024 4:20:57 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة “الإسكان” تشكل مجموعة عمل لتحديد الخطط التنفيذية للوزارة الفترة القادمة “طلعت مصطفى” تدرس إقامة مشروع بالساحل الشمالي على مساحة 5540 فدان عجز الميزان التجارى لمصر يرتفع 5% لنحو 3.1 مليار دولار في نوفمبر

استعرضت غرفة التطوير العقارى عددًا من المقترحات الهامة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية ببيع مشروعاتها فى الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وعددا من المطورين العقاريين بمسئولى وزارة الإسكان.

المصدر: Alborsanews

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