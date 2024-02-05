كيف تستفيد من مبادرة بيع العقارات بالدولار؟

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استعرضت غرفة التطوير العقارى عددًا من المقترحات الهامة حول مبادرة الحكومة الخاصة بالسماح للشركات العقارية ببيع مشروعاتها فى الخارج بالدولار، وذلك خلال اجتماع ضم أعضاء مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى وعددا من المطورين العقاريين بمسئولى وزارة الإسكان.
المصدر:
Alborsanews
MENAFN05022024000202011048ID1107809818
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