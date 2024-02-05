ضغط أمريكا على نفط روسيا يدفع أسطول الظل لرفع علم الغابون

MENAFN - Al-Borsa News) يتزايد عدد السفن التي تبحر تحت علم الغابون مع تكثيف الولايات المتحدة التدقيق على الدول الأخرى المرتبطة بما يسمى بسفن أسطول الظل، وفق شركة الاستخبارات البحرية“وينوارد إيه آي” (Windward AI).

قفز عدد السفن التي تحولت إلى رفع علم الدولة الأفريقية خمسة أضعاف الشهر الماضي، عن المتوسط الشهري خلال 2023، بحسب بيانات“وينوارد”. وهذا يعني أنه كان هناك أكثر من 100 سفينة من أسطول الظل ترفع علم الغابون في نهاية يناير، مقارنة مع 20 فقط في فبراير 2023.

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قال آمي دانيال، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة“وينوارد إيه آي”، في مقابلة:“بدأ تسجيل علم الغابون يكتسب شعبية باعتباره علماً للملاءمة، مما يوفر لأصحاب المصلحة ملاذاً سهلاً ورخيصاً”. وأضاف أنها خطوة تهدف إلى الابتعاد عن تركيز الجهات التنظيمية.

وكثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها تدقيقهم على تطبيق سقف أسعار النفط الروسي في الأشهر القليلة الماضية، مستهدفين التجار والشركات التي تساعد في نقل النفط الخام المباع فوق السقف السعري في إطار الجهود المبذولة للرد على غزو موسكو لأوكرانيا. وقال دانيال إن الهيئات التنظيمية تعمل أيضاً على زيادة التدقيق في العديد من الدول التي ترتبط سجلات سفنها عادةً بالنشاط غير المشروع.

وأضاف:“استهدفت الهيئات التنظيمية بشدة أعلام دول مثل ليبيريا وسانت كيتس ونيفيس وما شابه، مما يجعلها أقل جاذبية للجهات الفاعلة سيئة السمعة”. وفي الربع الأخير من 2023، كانت أكثر ثلاث دول ترفع سفن أسطول الظل أعلامها هي بنما وليبيريا وروسيا، وفقاً لتقرير“وينوارد إيه آي”.

وتحول نحو 50 سفينةً إلى رفع علم الغابون الشهر الماضي بدلاً من ليبيريا وبنما، وكانت مملوكة لشركات مقرها في روسيا، بحسب“وينوارد إيه آي”. ويجب على جميع السفن التسجيل لدى دولة العلم، والتي تقوم بعد ذلك بفرض اللوائح البحرية الدولية بموجب قوانين الأمم المتحدة.

ونما ما يسمى بأسطول الظل نمواً سريعاً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 2022، وهو مجموعة من السفن يكتنف الغموض ملكيتها وتستخدم ممارسات خادعة مثل تعطيل أنظمة التتبع. وأوجدت القيود الأميركية على النفط الروسي والإيراني، فضلاً عن القيود السابقة على الشحنات الفنزويلية، تجارة مزدهرة لهذه السفن القديمة التي تعمل خارج نطاق الرقابة الغربية.





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