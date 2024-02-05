المركزي الصيني يخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً، بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.95%.
وخفّض بنك الشعب الصيني في نفس اليوم نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية، ما سيُفضي إلى إطلاق العنان لنحو 1 تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل.
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وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك الشعب الصيني الشهر الماضي تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ومعدل إعادة الإقراض ومعدل إعادة الخصم للقطاع الريفي والشركات الصغيرة لدعم الانتعاش الاقتصادي والثقة به.
وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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