المركزي الصيني يخفض متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية

MENAFN - Al-Borsa News) أجرى البنك المركزي الصيني، اليوم الاثنين، عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوماً، بقيمة 100 مليار يوان (14 مليار دولار)، وبسعر فائدة 1.95%.

وخفّض بنك الشعب الصيني في نفس اليوم نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي للمؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية، ما سيُفضي إلى إطلاق العنان لنحو 1 تريليون يوان من السيولة طويلة الأجل.

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وجاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه بنك الشعب الصيني الشهر الماضي تخفيض نسبة متطلبات الاحتياطي الإلزامي، ومعدل إعادة الإقراض ومعدل إعادة الخصم للقطاع الريفي والشركات الصغيرة لدعم الانتعاش الاقتصادي والثقة به.

وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.