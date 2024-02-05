إمدادات الغاز للسفن في ميناء شانغهاي ترتفع بنحو 100% خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت إمدادات ميناء شانغهاي للسفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 260 ألف متر مكعب في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 98.5 في المائة على أساس سنوي.
ويعد ميناء شانغهاي أول ميناء في الصين وثالث ميناء في العالم قادر على توفير خدمات الإمداد بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى سفينة في عمليات متزامنة.
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وفي الوقت الحاضر، يقدم الميناء مجموعة من خدمات الإمداد بشكل منتظم. وقد اختارت شركات الشحن الدولية، بما في ذلك مجموعة“سي.إم.إيه سي.جي.إم” وشركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة، ميناء شانغهاي لتزويد صهاريجها بالوقود.
ومن أجل تسهيل خدمات التزويد بالغاز الطبيعي المسال ودعم التحول الأخضر ومنخفض الكربون في ميناء شانغهاي، نفذت مديرية جمارك شانغهاي نظام بيان جمركي مرن لضمان عمليات التزويد بالوقود والتخليص الجمركي بشكل سريع.
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