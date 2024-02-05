إمدادات الغاز للسفن في ميناء شانغهاي ترتفع بنحو 100% خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت إمدادات ميناء شانغهاي للسفن بالغاز الطبيعي المسال أكثر من 260 ألف متر مكعب في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 98.5 في المائة على أساس سنوي.

ويعد ميناء شانغهاي أول ميناء في الصين وثالث ميناء في العالم قادر على توفير خدمات الإمداد بالغاز الطبيعي المسال من سفينة إلى سفينة في عمليات متزامنة.

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وفي الوقت الحاضر، يقدم الميناء مجموعة من خدمات الإمداد بشكل منتظم. وقد اختارت شركات الشحن الدولية، بما في ذلك مجموعة“سي.إم.إيه سي.جي.إم” وشركة زيم المتكاملة لخدمات الشحن المحدودة، ميناء شانغهاي لتزويد صهاريجها بالوقود.

ومن أجل تسهيل خدمات التزويد بالغاز الطبيعي المسال ودعم التحول الأخضر ومنخفض الكربون في ميناء شانغهاي، نفذت مديرية جمارك شانغهاي نظام بيان جمركي مرن لضمان عمليات التزويد بالوقود والتخليص الجمركي بشكل سريع.