مبادلة تستثمر في مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية، مشيرة إلى أن شركة تيماسك وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، ستحتفظ بحصة الأغلبية .

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تقدم شركة مانيبال خدمات رعاية صحية من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند.

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وتعد شركة مانيبال هيلث انتربرايزس ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.

يشار إلى أن مانيبال تأسست عام 1991 على يد الدكتور رانجان باي، وكانت بدايتها في مدينة بنقالور قبل أن يتوسع نشاطها بسرعة ليغطي كل أنحاء البلاد.





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