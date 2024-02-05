مبادلة تستثمر في مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة مبادلة للاستثمار عن استثمارها في شركة مانيبال هيلث انتربرايزس الهندية، مشيرة إلى أن شركة تيماسك وهي شركة استثمار عالمية مقرها الرئيسي في سنغافورة، ستحتفظ بحصة الأغلبية .
ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تقدم شركة مانيبال خدمات رعاية صحية من خلال شبكة رعاية متعددة التخصصات تقوم حالياً بخدمة حوالي 6 ملايين مريض في العام من خلال أكثر من 30 مستشفى في مختلف أنحاء الهند.
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وتعد شركة مانيبال هيلث انتربرايزس ثاني أكبر سلسلة مستشفيات في الهند من ناحية عدد الأسِرّة، ويعمل لديها أكثر من 5 آلاف طبيب.
يشار إلى أن مانيبال تأسست عام 1991 على يد الدكتور رانجان باي، وكانت بدايتها في مدينة بنقالور قبل أن يتوسع نشاطها بسرعة ليغطي كل أنحاء البلاد.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107809814
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