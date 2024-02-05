أسعار الذهب ترتفع في تعاملات البنوك الصينية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الاثنين، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.
ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 483.6 يوان (68 دولار) للجرام، بزيادة 3.81 يوان عن يوم التداول السابق، بينما ارتفع سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 3.55 يوان ليصل إلى 483.55 يوان للجرام.
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ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.
وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.
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