أسعار الذهب ترتفع في تعاملات البنوك الصينية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسعار المعيارية لمعاملات الذهب الفورية بين البنوك في الصين، اليوم الاثنين، وفقاً لنظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

ووصل السعر المعياري للذهب النقي بنسبة 99.95% أو أعلى إلى 483.6 يوان (68 دولار) للجرام، بزيادة 3.81 يوان عن يوم التداول السابق، بينما ارتفع سعر الذهب النقي بنسبة 99.99% أو أعلى بواقع 3.55 يوان ليصل إلى 483.55 يوان للجرام.

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ويُسمح لأسعار المعاملات الفورية في سوق الاستعلام عن الأسعار بين البنوك بالارتفاع أو الانخفاض في حدود 15% عن الأسعار المعيارية في كل يوم تداول.

وتم إدخال أعمال الاستعلام عن أسعار الذهب بين البنوك في عام 2012 لتعزيز سيولة السوق وإثراء أنماط التداول.