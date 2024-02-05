Monday, 05 February 2024 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


باول: الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات هذا العام

2/5/2024 4:20:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تعهد“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة بُثت الأحد على شبكة“سي بي إس” بأن البنك سيمضي بحذر فيما يتعلق بتخفيضات الفائدة هذا العام، كما أعرب عن ثقته في الاقتصاد، ووعد بأنه لن يتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.

وذكر خلال المقابلة: نريد رؤية المزيد من الأدلة على تحرك التضخم بشكل مستدام نحو مستوى 2%، وثقتنا آخذة في الارتفاع، نرغب فقط في المزيد من الثقة قبل اتخاذ الخطوة الهامة للغاية المتمثلة في البدء في خفض الفائدة.

موضوعات متعلقة التضخم في تركيا يقفز خلال يناير مختبراً عزيمة محافظ المركزي الجديد غياب الاكتتابات الكبرى يهبط بقيمة طروحات الشرق الأوسط 51% في 2023 تكنولوجيا تبديل البطاريات الصينية قد تساعد السيارات الكهربائية في أمريكا

وأضاف أن مسؤولي البنك المركزي لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.

موضحًا: نحن نركز على الاقتصاد الحقيقي ونفعل الشيء الصحيح من أجل الاقتصاد ومن أجل الشعب الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، وعلينا أن نوازن بين مخاطر التحرك مبكرًا للغاية أو متأخرًا للغاية.

وجاءت تلك المقابلة بعدما ثبت الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع الماضي الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%.

وتم إجراء تلك المقابلة الخميس أي قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر يناير الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع، واستمرار النمو القوي للأجور.


المصدر:

MENAFN05022024000202011048ID1107809812

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث