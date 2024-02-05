باول: الفيدرالي الأمريكي يتوقع خفض الفائدة 3 مرات هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعهد“جيروم باول” رئيس الاحتياطي الفيدرالي في مقابلة بُثت الأحد على شبكة“سي بي إس” بأن البنك سيمضي بحذر فيما يتعلق بتخفيضات الفائدة هذا العام، كما أعرب عن ثقته في الاقتصاد، ووعد بأنه لن يتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.
وذكر خلال المقابلة: نريد رؤية المزيد من الأدلة على تحرك التضخم بشكل مستدام نحو مستوى 2%، وثقتنا آخذة في الارتفاع، نرغب فقط في المزيد من الثقة قبل اتخاذ الخطوة الهامة للغاية المتمثلة في البدء في خفض الفائدة.
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وأضاف أن مسؤولي البنك المركزي لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة ثلاث مرات كل منها بمقدار ربع نقطة مئوية هذا العام.
موضحًا: نحن نركز على الاقتصاد الحقيقي ونفعل الشيء الصحيح من أجل الاقتصاد ومن أجل الشعب الأمريكي على المديين المتوسط والطويل، وعلينا أن نوازن بين مخاطر التحرك مبكرًا للغاية أو متأخرًا للغاية.
وجاءت تلك المقابلة بعدما ثبت الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه الأسبوع الماضي الفائدة عند النطاق الحالي الذي يتراوح بين 5.25% و5.5%.
وتم إجراء تلك المقابلة الخميس أي قبل يوم من صدور تقرير الوظائف لشهر يناير الذي أظهر إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع، واستمرار النمو القوي للأجور.
المصدر:
MENAFN05022024000202011048ID1107809812
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